Сроки весенней охоты в 2018 году изменены в Нижегородской области

В Нижегородской области в связи с подготовкой и проведением чемпионата мира по футболу будут изменены сроки весенней охоты в 2018 году. Об этом сообщает Комитет по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Нижегородской области. В частности, с 25 мая по 25 июля в регионе будет запрещен оборот гражданского оружия.

— Понятие оборот гражданского оружия включает в себя ношение, перевозку, транспортирование, использование оружия, — уточнили специалисты комитета.

Напомним, с 1 марта 2018 года и до начала весенней охоты на пернатую дичь запрещена любительская и спортивная охота на все виды животных. Нарушители будут привлечены к ответственности по всей строгости действующего природоохранного законодательства.