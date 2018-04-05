Сроки весенней охоты в 2018 году изменены в Нижегородской области
С 25 мая по 25 июля запрещен оборот гражданского оружия.
С 25 мая по 25 июля запрещен оборот гражданского оружия.
В Нижегородской области в связи с подготовкой и проведением чемпионата мира по футболу будут изменены сроки весенней охоты в 2018 году. Об этом сообщает Комитет по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Нижегородской области. В частности, с 25 мая по 25 июля в регионе будет запрещен оборот гражданского оружия.
— Понятие оборот гражданского оружия включает в себя ношение, перевозку, транспортирование, использование оружия, — уточнили специалисты комитета.
Напомним, с 1 марта 2018 года и до начала весенней охоты на пернатую дичь запрещена любительская и спортивная охота на все виды животных. Нарушители будут привлечены к ответственности по всей строгости действующего природоохранного законодательства.
В 2018 году сезон весенний охоты открыт с 14 по 23 апреля в южной части региона и с 21 по 30 апреля — в северной. Выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов в период весенней охоты 2018 года в общедоступных охотничьих угодьях начнется со 2 апреля 2018 года.
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