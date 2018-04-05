Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бывший ведущий программы «Суд идет» снова угодил за решетку
Китайцы начали охоту за «Волгами» ГАЗ-21 (рассказываем — зачем)
Жена Алека Болдуина хочет стать матерью пятерых детей
Многодетная сектантка умерла без ВИЧ-терапии
Все в сборе: Бекхэмы отдыхают на яхте с друзьями
Безопасен ли «горящий шоколад»Роспотребнадзор скоро об этом расскажет. А пока пользователи Сети поджигают плитки шоколада и выкладывают видео
СМИ: Дочь Скрипаля заговорила
Телеведущего Соловьева вызвали в Совет Федерации
У гаишников вымогают деньги: история дошла до главы ГИБДД
Резкий рост цен на бензин: есть ответ властей
Слободян: возможности Киева в Черном море адекватны угрозам
СМИ: новое фото Волочковой назвали "пошлостью"
«Женщина-вамп»: Алсу удивила ярким макияжем
Все в сборе: Бекхэмы отдыхают на яхте с друзьями
Пациента московской больницы подозревают в убийстве соседа по палате
Австралиец отпраздновал 104-летие и захотел умереть
В России мост за 1 млрд «украсили» пластиковыми горшками
Плитку в центре Ростова заклеили скотчем (фото)
Фоторепортажи
32Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове
10Самые живописные мосты мира
15:14 (мск), источник: Индикатор

Американцы научились говорить без звука

В Массачусетском технологическом институте разработали новое устройство, которое может «понимать», что человек говорит без звука, одними губами.

Для этого устройство — его называют интерфейсом безмолвного доступа — считывает микроскопические движения лицевых мышц. Также они разработали устройство передачи сигнала непосредственно через кость и вспомогательную систему распознавания речи на основе нейросети, точность которой составила более 90%. Доклад с описанием был представлен на прошедшей в Японии Conference on Intelligent User Interface.

Одно из актуальных направлений развития электроники — персональные гарнитуры, взаимодействие с которыми происходит без помощи рук и даже голоса. В частности, сейчас разрабатывают системы, считывающие электрические сигналы мозга, однако их точность пока недостаточна для широкого использования. В начале 2000-х было доказано, что в электрическом сигнале, который возникает в мышцах лица при «мысленном» произнесении слов — субвокализации, — достаточно информации для того, чтобы восстановить текст. Подобные системы получили название интерфейсов безмолвного доступа.

Исследователи из MIT представили новую систему, основанную на этом принципе. Она состоит из носимой гарнитуры, прикрепляющейся к уху и челюсти, а также компьютера для обработки сигнала. Новая разработка отличается от предыдущих дополнительной системой искусственного интеллекта на основе нейросети, с которой можно общаться посредством интерфейса и получать от нее ответы.

Во время тестирования авторы обучили нейросеть понимать простые задания, вроде арифметических операций: достаточно мысленно произнести пример, чтобы система распознала слова, выполнила операцию и сообщила ответ через колебания костей черепа, не мешая человеку воспринимать окружающие звуки. Также систему протестировали при помощи игры в шахматы — человек мог отдавать команды, думая о клетках в стандартной нотации.

Разработка получила название AlterEgo и требует калибровки под каждого пользователя, так как миоэлектрические сигналы каждого человека слегка различаются, поэтому для того, чтобы увеличить точность, нужно обучить нейросеть под индивидуальный «акцент». Во время испытаний десять человек калибровали систему в течение 15 минут на арифметических заданиях, а затем в течение 90 минут пользовались ею непосредственно. В результате оказалось, что система смогла понимать слова с точностью около 92%. Чем дольше человек пользуется интерфейсом, тем выше становится точность понимания.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Инфракрасный свет позволит напечатать из полимера что угодно
Физики предложили создать звуковой компьютер
Путин заявил о «картелизации» российской экономики
Виктория Скрипаль рассказала о разговоре с сестрой Юлией
Роспотребнадзор проверит, безопасен ли «горящий шоколад»
Экс-глава Генштаба ответил СМИ на критику «Адмирала Кузнецова»
Россияне сообщили, сколько денег им нужно для «нормальной жизни»
Потеря сбережений приводит к преждевременной смерти
Цивилев продолжает встречи с родными погибших в «Зимней вишне»
Спорт
Лучшие игроки Лиги Европы собраны в ЦСКА и «Арсенале» Лучшими игроками армейцев названы голкипер Игорь Акинфеев, полузащитники Алан Дзагоев и Александр Головин
Авто
Новые идеи ГИБДД: к чему надо готовиться водителям Ежегодно российские дороги уносят 20 тысяч жизней. К 2030 году смертность должна стать нулевой. Такой ориентир власти поставили ГИБДД
Hi-Tech
Российские ученые разработали новую технологию утилизации мусора Ученые разработали технологию термической утилизации промышленных и бытовых отходов.
Кино
Грозная Ходченкова и Петров на самокате: фото со съемок «Героя» Смотрите фоторепортаж со съемочной площадки новой остросюжетной шпионской картины с участием звезд российского кино
Недвижимость
Готова ли Россия к ЧМ-2018: Калининград и Екатеринбург
Плитку в центре Ростова заклеили скотчем (фото)
В Казани студент задул пожар ртом (видео)
Налоги на гаражи и бани в России начислят автоматически
Леди
Бизнес-идеи российских звезд, которые нас удивили Популярность не вечна, и пока есть возможность, заработанное нужно куда-то вложить. Некоторые бизнес-идеи нас очень удивили!
Дети
Педиатр назвал единственный способ переубедить антипрививочников Врач рассказал о том, как из противника прививок превратился в их ярого защитника
Все о ремонте
Как рационально использовать эркер в интерьере: 7 умных решений 
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Как из типовой двушки сделать удобную трёшку: квартира молодой семьи
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь