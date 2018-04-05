Американцы научились говорить без звука

Для этого устройство — его называют интерфейсом безмолвного доступа — считывает микроскопические движения лицевых мышц. Также они разработали устройство передачи сигнала непосредственно через кость и вспомогательную систему распознавания речи на основе нейросети, точность которой составила более 90%. Доклад с описанием был представлен на прошедшей в Японии Conference on Intelligent User Interface.

Одно из актуальных направлений развития электроники — персональные гарнитуры, взаимодействие с которыми происходит без помощи рук и даже голоса. В частности, сейчас разрабатывают системы, считывающие электрические сигналы мозга, однако их точность пока недостаточна для широкого использования. В начале 2000-х было доказано, что в электрическом сигнале, который возникает в мышцах лица при «мысленном» произнесении слов — субвокализации, — достаточно информации для того, чтобы восстановить текст. Подобные системы получили название интерфейсов безмолвного доступа.

Исследователи из MIT представили новую систему, основанную на этом принципе. Она состоит из носимой гарнитуры, прикрепляющейся к уху и челюсти, а также компьютера для обработки сигнала. Новая разработка отличается от предыдущих дополнительной системой искусственного интеллекта на основе нейросети, с которой можно общаться посредством интерфейса и получать от нее ответы.

Во время тестирования авторы обучили нейросеть понимать простые задания, вроде арифметических операций: достаточно мысленно произнести пример, чтобы система распознала слова, выполнила операцию и сообщила ответ через колебания костей черепа, не мешая человеку воспринимать окружающие звуки. Также систему протестировали при помощи игры в шахматы — человек мог отдавать команды, думая о клетках в стандартной нотации.