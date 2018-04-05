В Москве снимут фильмы «Один день Ивана Денисовича» и «Ампир V»

«Московская кинокомиссия поддержала шесть картин, четыре из которых — “Француз”, “Дети”, “Один день Ивана Денисовича” и “Ампир V”, уже находятся в съемочном процессе, а фильмы “Ван Клиберн” и “Выжившая” готовятся к съемкам с августа», — сообщили «Интерфаксу» в департаменте культуры Москвы в четверг.

Так, съемки фильма «Француз» о молодом эмигранте с русскими корнями, приехавшем на стажировку в МГУ в 1950-е годы, проходят на Театральной площади и в Большом театре, в вестибюлях и на станциях московского метрополитена, в высотке на Кудринской площади и в других местах. «Один день Ивана Денисовича» режиссера Глеба Панфилова по повести Александра Солженицына снимают на Красной площади и Васильевском спуске. Фантастический фильм «Ампир V» по одноименному роману Виктора Пелевина снимают на Новом Арбате и Кутузовском проспекте, в особняках Чертковых и Морозовых, также планируются воздушные полеты над Таганским, Басманным, Тверским и Пресненским районами.