В День культуры можно бесплатно посетить музеи Челябинска
В День культуры музеи и картинные галереи страны откроют двери для всех желающих. Челябинцы смогут бесплатно посетить четыре выставки, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
В День культуры музеи и картинные галереи страны откроют двери для всех желающих. Челябинцы смогут бесплатно посетить четыре выставки, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
Это «Уральский сфинкс, история Уральского литья», а также экспозиция древнерусского, русского искусства и западноевропейского фарфора — в музее искусств, выставка графики «Души моей чудесное рождение» в «публичке» и выставка о городе в Центре
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