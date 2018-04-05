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15:32 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

В День культуры можно бесплатно посетить музеи Челябинска

В День культуры музеи и картинные галереи страны откроют двери для всех желающих. Челябинцы смогут бесплатно посетить четыре выставки, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Это «Уральский сфинкс, история Уральского литья», а также экспозиция древнерусского, русского искусства и западноевропейского фарфора — в музее искусств, выставка графики «Души моей чудесное рождение» в «публичке» и выставка о городе в Центре историко-культурного наследия. Вход свободный 15 апреля с часа дня до шести вечера.

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