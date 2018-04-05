В День культуры можно бесплатно посетить музеи Челябинска

Это «Уральский сфинкс, история Уральского литья», а также экспозиция древнерусского, русского искусства и западноевропейского фарфора — в музее искусств, выставка графики «Души моей чудесное рождение» в «публичке» и выставка о городе в Центре историко-культурного наследия. Вход свободный 15 апреля с часа дня до шести вечера.