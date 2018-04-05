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15:08 (мск), источник: ИА Башинформ

Гидрометцентр России напомнил о башкирском празднике талой воды

УФА, 5 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. Гидрометцентр России напомнил жителям страны о народно-обрядовом празднике древних башкир.

«5 апреля отмечают день талой воды. Этот необычный праздник пришел к нам из Башкирии. Именно там он родился и там его отмечают каждый год весной с конкурсами, играми и подарками в то время, когда по улицам текут ручьи, а солнышко все чаще и больше согревает землю», — сообщается на сайте Гидрометцентра.

Народный обрядовый праздник «Ҡар һыуына барыу йолаһы» был одним из распространенных праздников в весенний период. За талой водой ходили в конце марта или в начале апреля за несколько верст от деревни. В это время года вода считалась самой чистой и целебной, ей мыли волосы, лица, использовали для приготовления чая. Чтобы дети были здоровыми и крепкими, молодые мамы обливали их талой водой.

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