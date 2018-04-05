Гидрометцентр России напомнил о башкирском празднике талой воды

«5 апреля отмечают день талой воды. Этот необычный праздник пришел к нам из Башкирии. Именно там он родился и там его отмечают каждый год весной с конкурсами, играми и подарками в то время, когда по улицам текут ручьи, а солнышко все чаще и больше согревает землю», — сообщается на сайте Гидрометцентра.