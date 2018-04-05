В Ургенче студент создал метод получения краски из отходов лука и граната

Источник: Sputnik

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Накануне Хорезмский областной совет УзЛиДеП при УГУ организовал семинар-тренинг на тему «Роль инновационных технологий в повышении эффективности предпринимательской деятельности и производства».

Там молодой человек представил свой инновационный проект «Биотехнология переработки отходов плодоовощеводства и ее экологические свойства».

Вместе со своим научным руководителем Сапарбаев изобрел технологию получения из отходов лука и граната краски четырех цветов.