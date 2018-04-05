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15:23 (мск), источник: Sputnik

В Ургенче студент создал метод получения краски из отходов лука и граната

ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Судент-первокурсник К. Сапарбаев из Ургенчского государственного университета изобрел метод получения краски из отходов лука и граната, передает пресс-служба Хорезмского областного совета УзЛиДеП.

Источник: Sputnik
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Накануне Хорезмский областной совет УзЛиДеП при УГУ организовал семинар-тренинг на тему «Роль инновационных технологий в повышении эффективности предпринимательской деятельности и производства».

Там молодой человек представил свой инновационный проект «Биотехнология переработки отходов плодоовощеводства и ее экологические свойства».

Вместе со своим научным руководителем Сапарбаев изобрел технологию получения из отходов лука и граната краски четырех цветов.

В ходе семинара крупнейший производитель текстильных изделий «Урганч Бахмал» заинтересовался разработкой студента.

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