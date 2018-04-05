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16:22 (мск), источник: N + 1

Робот поможет одиночкам преодолеть социальную изоляцию

Корейские инженеры создали робота для коммуникации людей, живущих поодиночке.

Слушая звуки в доме, он анализирует происходящее и может рассказывать об этом друзьям человека, использующим такого же робота. Предполагается, что это поможет людям бороться с одиночеством и будет побуждать их общаться с людьми, комментируя их бытовые действия, сообщает IEEE Spectrum. Разработка была представлена на конференции HRI 2018.

Известно, что социальная изоляция может негативно влиять как на общую удовлетворенность жизнью, так и на здоровье. К примеру, существуют работы, показывающие связь между одиночеством и симптомами деменции, а также повышенным риском развития ишемической болезни сердца и инсульта. Инженеры и раньше предлагали для борьбы с одиночеством роботов, но почти всегда предполагалось, что робот должен заменить человеку других людей.

Инженеры под руководством Чжину Ким (Jinwoo Kim) из Университета Ёнсе создали робота для одиноких людей, но выбрали для него другую концепцию. Вместо того, чтобы заменять других людей, он служит средством связи с ними. Его корпус напоминает силуэт кошки, а в центре робота установлен экран, на котором отображаются интерактивные глаза, выражающие разные эмоции. Кстати, другое исследование, представленное на конференции HRI 2018 показало, что отсутствие на лице робота рта или других ключевых элементов снижает доверие к нему.

Помимо экрана в нем установлены датчики освещения, температуры, освещения и расстояния, а также микрофон и датчик звука для получения информации и динамик для вывода. За счет датчика расстояния робот определяет, есть ли хозяин сейчас в комнате. Если он рядом, робот анализирует звуки вокруг и на их основе предсказывает что делает человек. Если он распознал одно из бытовых действий, к примеру, открывание двери или холодильника, он посылает эти данные другим подобным роботам, установленным в домах друзей или близких людей, а эти роботы, в свою очередь, сообщают о действиях друга своим хозяевам.

Создатели сделали подобные отчеты анонимными — робот не называет имя человека, совершившего действие. При этом, если пользователь заинтересовался, он может постучать рядом с роботом и тот раскроет имя заинтересовавшегося. Таким же образом можно выражать и другие эмоции, например, похлопать для одобрения.

Разработчики предполагают, что такие роботы помогут людям частично компенсировать чувство одиночества, а также будут побуждать их к общению. К примеру, пользователи могут начать базовое общение через помощника, а затем созвониться или начать переписку. Создатели робота утверждают, что провели четырехнедельные испытания на добровольцах и они отметили, что робот дал им некое подобие чувства сожительства с другими людьми.

В 2016 году канадские ученые показали, что склонность к наделению неодушевленных предметов человеческими качествами может быть связана с чувством одиночества и способна помешать социально изолированным людям знакомиться и строить отношения с окружающими. Ученые также показали, что если человек думает о близких, то его стремление «очеловечить» вещи ослабевает.

Григорий Копиев.

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