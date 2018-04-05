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15:30 (мск), источник: Комсомольская правда

Мэрия Новосибирска пригласила организатора «Монстрации» на Первомай

Ранее Артём Лоскутов позвал мэра Анатолия Локтя принять участие в акции.

Источник: Комсомольская правда

Несколько дней назад в социальных сетях организатор ежегодной «Монстрации» Артём Лоскутов сообщил, что пригласил мэра Новосибирска Анатолия Локтя принять участие в акции 1 мая.

Через интернет-приёмную градоначальнику была отправлена веселая открытка, на которой сообщалось, что участники акции — не менее пяти тысяч человек — соберутся в полдень у Дома офицеров и пройдут шествием по Красному проспекту до площади Ленина, при этом их будет сопровождать грузовик с колонками.

Мэрия ответила приглашением на приглашение. Также в социальных сетях 5 апреля появилось официальное письмо, которое направлено Артёму Лоскутову. В нем городские власти предлагают ему принять участие в подготовке к Первомаю.

— Приглашаю вас и ваших представителей войти в организационный комитет для совместного обсуждения концепции мероприятия, и принять участие в заседании рабочей группы в департаменте культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска, — говорится в письме за подписью начальника департамента Анны Терешковой.

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