Мэрия Новосибирска пригласила организатора «Монстрации» на Первомай

Источник: Комсомольская правда

Несколько дней назад в социальных сетях организатор ежегодной «Монстрации» Артём Лоскутов сообщил, что пригласил мэра Новосибирска Анатолия Локтя принять участие в акции 1 мая.

Через интернет-приёмную градоначальнику была отправлена веселая открытка, на которой сообщалось, что участники акции — не менее пяти тысяч человек — соберутся в полдень у Дома офицеров и пройдут шествием по Красному проспекту до площади Ленина, при этом их будет сопровождать грузовик с колонками.

Мэрия ответила приглашением на приглашение. Также в социальных сетях 5 апреля появилось официальное письмо, которое направлено Артёму Лоскутову. В нем городские власти предлагают ему принять участие в подготовке к Первомаю.