Мэрия Новосибирска пригласила организатора «Монстрации» на Первомай
Ранее Артём Лоскутов позвал мэра Анатолия Локтя принять участие в акции.
Ранее Артём Лоскутов позвал мэра Анатолия Локтя принять участие в акции.
Несколько дней назад в социальных сетях организатор ежегодной «Монстрации» Артём Лоскутов сообщил, что пригласил мэра Новосибирска Анатолия Локтя принять участие в акции 1 мая.
Через
Мэрия ответила приглашением на приглашение. Также в социальных сетях 5 апреля появилось официальное письмо, которое направлено Артёму Лоскутову. В нем городские власти предлагают ему принять участие в подготовке к Первомаю.
— Приглашаю вас и ваших представителей войти в организационный комитет для совместного обсуждения концепции мероприятия, и принять участие в заседании рабочей группы в департаменте культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска, — говорится в письме за подписью начальника департамента Анны Терешковой.
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