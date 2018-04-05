В Волгограде сотрудники ГИБДД поведут рейд 6 апреля

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МВД, полицейские будут выявлять водителей, не соблюдающих правила перевозки пассажиров, пьяных автомобилистов, а также тех, кто разговаривает по телефону за рулем без специальной гарнитуры. Инспекторы собираются массового останавливать волгоградцев на машинах.