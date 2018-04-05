Организаторы фестиваля болельщиков в Нижнем Новгороде определили артистов для выступления в фан-зоне
Организаторы фестиваля болельщиков в Нижнем Новгороде определили артистов для выступления в
Организаторы фестиваля болельщиков в Нижнем Новгороде определили артистов для выступления в
По информации руководителя проекта «Фестиваль болельщиков» Юлии Шадуровой, помимо трансляции матчей, в
Так, 14 июня на пл. Минина, где будет расположена
18 июня состоится концерт Swanky Tunes — группы диджеев и музыкантов из Смоленска, 19 июня выступит Олег Газманов, 21 июня — австралийская
24 июня на сцене
Кроме того, как подчеркнула Юлия Шадурова, в программе будут задействованы лучшие коллективы Нижнего Новгорода и области.
Напомним, в Нижнем Новгороде 18, 21, 24 и 27 июня 2018 года пройдут матчи группового этапа, 1 июля — одна восьмая финала, 6 июля — четвертьфинал.
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