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17:41 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Организаторы фестиваля болельщиков в Нижнем Новгороде определили артистов для выступления в фан-зоне

Организаторы фестиваля болельщиков в Нижнем Новгороде определили артистов для выступления в фан-зоне в рамках проведения Чемпионата мира по футболу в 2018 году. Об этом стало известно в ходе бизнес-форума по подготовке к ЧМ 5 апреля 2018 года.

Источник: НИА-Нижний Новгород

По информации руководителя проекта «Фестиваль болельщиков» Юлии Шадуровой, помимо трансляции матчей, в фан-зоне будет организована концертная программа с участием артистов мирового и всероссийского уровня.

Так, 14 июня на пл. Минина, где будет расположена фан-зона, выступит группа «Ума2рман», участники которой, братья Кристовские, являются послами ЧМ-2018.

18 июня состоится концерт Swanky Tunes — группы диджеев и музыкантов из Смоленска, 19 июня выступит Олег Газманов, 21 июня — австралийская драм-н-бэйс группа Pendulum.

24 июня на сцене фан-зоны будет играть диджей из Англии Paul Oakenfold. Группа «Земляне» выступит 25 июня, «Иванушки International» — 27 июня, «Моя Мишель» -1 июля, «Артик и Асти» (Украина) — 6 июля, Леонид Агутин — 15 июля.

Кроме того, как подчеркнула Юлия Шадурова, в программе будут задействованы лучшие коллективы Нижнего Новгорода и области.

Напомним, в Нижнем Новгороде 18, 21, 24 и 27 июня 2018 года пройдут матчи группового этапа, 1 июля — одна восьмая финала, 6 июля — четвертьфинал.

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