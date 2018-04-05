Организаторы фестиваля болельщиков в Нижнем Новгороде определили артистов для выступления в фан-зоне в рамках проведения Чемпионата мира по футболу в 2018 году. Об этом стало известно в ходе бизнес-форума по подготовке к ЧМ 5 апреля 2018 года.