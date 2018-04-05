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17:45 (мск), источник: Newsroom24.ru

Дополнительные электрички для дачников появятся в Нижегородской области

Пригородные поезда будут курсировать по выходным с 7 апреля.

Источник: Newsroom24.ru

РЖД запускает дополнительные летние поезда в Нижегородской области с началом дачного сезона. Об этом сообщается на сайте Волго-Вятской пригородной пассажирской компании.

Движение пригородных поездов изменится сразу по нескольким направлениям:

— С 7 апреля по выходным начнут курсировать электрички с Кустовой и Проспекта Гагарина в Суроватиху.

— С 14 апреля дачный сезон будет открыт на Семёновском направлении. Нижегородские дачники смогут воспользоваться 3 электричками: в 07:50 на Керженец, в 10:10 в Тарасиху, в 16:38 Линду.

— С 16 апреля из Нижнего Новгорода начнется ежедневное курсирование пригородных поездов в Арзамасском направлении с Московского вокзала, Кустовой и Проспекта Гагарина на Суроватиху.

— С 16 апреля возобновляется работа Приокской линии «Городской электрички». Электричка прибывает на Проспекте Гагарина с Московского вокзала в 07:49 и отправляется обратно в 17:25. Кроме того, у пассажиров будет возможность пересадки с Арзамаского направления по станции Окская 06:56 — 07:01 и 18:13 — 18:35.

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