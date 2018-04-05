В Азовском море создали спецгруппу для борьбы с украинским пиратством

Об этом заявил руководитель
После задержания и ареста керченского судна «Норд» многие рыбодобывающие предприятия приостановили промысел, опасаясь незаконных атак украинских пограничников в нейтральных водах. Чтобы оградить рыбаков от возможных пиратских вылазок соседнего государства,
Всех судовладельцев проинструктировали относительно дополнительных мер безопасности для предотвращения пиратства. В частности, при появлении на горизонте украинских пограничных кораблей с враждебными намерениями надо немедленно выйти на связь со сторожевыми кораблями на определенной частоте.
Напомним, российских сейнер «Норд», задержанный в нейтральных водах 25 марта, сейчас находится в порту Бердянска. Сегодня суд Херсона должен решить вопрос об избрании меры пресечения капитану судна Владимиру Горбенко. Остальные девять членов экипажа
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