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15:59 (мск), источник: "Российская газета"

В Азовском море создали спецгруппу для борьбы с украинским пиратством

Азово-Черноморское управление Росрыболовства и Погранслужба РФ создали оперативную группу для предотвращения ситуаций, аналогичных задержанию Украиной сейнера «Норд».

Об этом заявил руководитель Азово-Черноморского территориального управления (АЧТУ) Росрыболовства Игорь Рулев.

После задержания и ареста керченского судна «Норд» многие рыбодобывающие предприятия приостановили промысел, опасаясь незаконных атак украинских пограничников в нейтральных водах. Чтобы оградить рыбаков от возможных пиратских вылазок соседнего государства, Азово-Черноморском управление Росрыболовства и Пограничная служба ФСБ России и создали опергруппу. Этот вопрос накануне отдельно обсуждался на заседании Азово-Черноморского бассейнового научно-промыслового совета.

Оперативная группа в Азовском море будет фиксировать местонахождение рыбацких судов и поддерживать оперативную связь с капитанами кораблей и судовладельцами.

Всех судовладельцев проинструктировали относительно дополнительных мер безопасности для предотвращения пиратства. В частности, при появлении на горизонте украинских пограничных кораблей с враждебными намерениями надо немедленно выйти на связь со сторожевыми кораблями на определенной частоте.

Напомним, российских сейнер «Норд», задержанный в нейтральных водах 25 марта, сейчас находится в порту Бердянска. Сегодня суд Херсона должен решить вопрос об избрании меры пресечения капитану судна Владимиру Горбенко. Остальные девять членов экипажа по-прежнему находятся на судне фактически взаперти. Собственник судна — производственный кооператив «Рыболовецкий колхоз имени Первого мая» — перечислил семьям членов экипажа заработную плату. Из республиканского бюджета РК каждый семье выделено по 100 тысяч рублей. Помощь морякам и их семьям пообещали сегодня и власти Керчи.

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