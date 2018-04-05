В Азовском море создали спецгруппу для борьбы с украинским пиратством

Об этом заявил руководитель Азово-Черноморского территориального управления (АЧТУ) Росрыболовства Игорь Рулев.

После задержания и ареста керченского судна «Норд» многие рыбодобывающие предприятия приостановили промысел, опасаясь незаконных атак украинских пограничников в нейтральных водах. Чтобы оградить рыбаков от возможных пиратских вылазок соседнего государства, Азово-Черноморском управление Росрыболовства и Пограничная служба ФСБ России и создали опергруппу. Этот вопрос накануне отдельно обсуждался на заседании Азово-Черноморского бассейнового научно-промыслового совета.

Оперативная группа в Азовском море будет фиксировать местонахождение рыбацких судов и поддерживать оперативную связь с капитанами кораблей и судовладельцами.

Всех судовладельцев проинструктировали относительно дополнительных мер безопасности для предотвращения пиратства. В частности, при появлении на горизонте украинских пограничных кораблей с враждебными намерениями надо немедленно выйти на связь со сторожевыми кораблями на определенной частоте.