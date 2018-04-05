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18:37 (мск), источник: Newsroom24.ru

Оборот гражданского оружия запретят в Нижегородской области

Запрет будет действовать с 25 мая по 25 июля текущего года.

Оборот гражданского оружия запретят в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Согласно информации областного Комитет по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира, в соответствии Указом Президента РФ об усилении мер безопасности в период проведения в России чемпионата мира по футболу с 25 мая по 25 июля 2018 года в субъектах РФ, на территориях которых вводятся усиленные меры безопасности (в том числе Нижегородская область) запрещен оборот гражданского оружия.

Понятие оборот гражданского оружия включает в себя ношение, перевозку, транспортирование и использование оружия, говорится в сообщении.

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