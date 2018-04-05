Нижегородцы смогут пройти бесплатное медобследование 7 апреля
На пл. Театральная будет работать мобильный диагностический комплекс с четырьмя врачебными кабинетами.
На пл. Театральная будет работать мобильный диагностический комплекс с четырьмя врачебными кабинетами.
Социальный проект «Первая Народная Медицинская премия» при поддержке министерства здравоохранения по Нижегородской области предлагают позаботиться о своем здоровье и пройти бесплатное обследование и консультацию у
На пл. Театральная с 11:00 до 16:00 будет работать мобильный диагностический комплекс с четырьмя врачебными кабинетами для проведения медицинских обследований и консультаций населения, предоставленный генеральным партнером проекта — компанией «Нижфарм», а также зона
Старт мероприятию будет дан министром здравоохранения по Нижегородской области Антоном Александровичем Шаклуновым.
Все желающие смогут пройти
В зоне
Напомним, что социальный проект «Первая Народная Медицинская премия» шестой год подряд успешно реализуется в Нижегородской области. В 2013 году в опросе приняли участие 8315 человек, а в 2017 году уже 262 тысячи человек, а число медучреждений увеличилось более чем в два раза — с 47 до 120. Такая активность пациентов позволяет не только получать объективную оценку работы медицинских работников региона, но и мотивировать врачей индивидуально отслеживать результат, которого они добиваются для больных, узнать о результативности своей работы. Проект соответствует поставленным Президентом РФ задачам. Он направлен с одной стороны, на повышение престижа и социального статуса профессии врача, а с другой, позволяет получить оценку качества медицинских услуг и подробную обратную связь от населения. Оценка работы врача производится непосредственно самими пациентами на основе личного опыта, а не профессиональным сообществом. В Нижегородском регионе Генеральным партнером проекта «Первая народная медицинская премия» выступает АО «Нижфарм» (входит в группу STADA).
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.