Нижегородцы смогут пройти бесплатное медобследование 7 апреля

Напомним, что социальный проект «Первая Народная Медицинская премия» шестой год подряд успешно реализуется в Нижегородской области. В 2013 году в опросе приняли участие 8315 человек, а в 2017 году уже 262 тысячи человек, а число медучреждений увеличилось более чем в два раза — с 47 до 120. Такая активность пациентов позволяет не только получать объективную оценку работы медицинских работников региона, но и мотивировать врачей индивидуально отслеживать результат, которого они добиваются для больных, узнать о результативности своей работы. Проект соответствует поставленным Президентом РФ задачам. Он направлен с одной стороны, на повышение престижа и социального статуса профессии врача, а с другой, позволяет получить оценку качества медицинских услуг и подробную обратную связь от населения. Оценка работы врача производится непосредственно самими пациентами на основе личного опыта, а не профессиональным сообществом. В Нижегородском регионе Генеральным партнером проекта «Первая народная медицинская премия» выступает АО «Нижфарм» (входит в группу STADA).