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18:37 (мск), источник: Newsroom24.ru

Нижегородцы смогут пройти бесплатное медобследование 7 апреля

На пл. Театральная будет работать мобильный диагностический комплекс с четырьмя врачебными кабинетами.

Социальный проект «Первая Народная Медицинская премия» при поддержке министерства здравоохранения по Нижегородской области предлагают позаботиться о своем здоровье и пройти бесплатное обследование и консультацию у специалистов-медиков во Всемирный день здоровья, 7 апреля. Об этом сообщают организаторы.

На пл. Театральная с 11:00 до 16:00 будет работать мобильный диагностический комплекс с четырьмя врачебными кабинетами для проведения медицинских обследований и консультаций населения, предоставленный генеральным партнером проекта — компанией «Нижфарм», а также зона мастер-классов по оказанию первой медицинской помощи.

Старт мероприятию будет дан министром здравоохранения по Нижегородской области Антоном Александровичем Шаклуновым.

Все желающие смогут пройти УЗИ-обследования щитовидной железы (за которую в нашем регионе нужно следить особо тщательно), УЗИ молочных желез, УЗИ сердца, УЗИ сосудов шеи, получить консультацию у кардиолога.

В зоне мастер-классов ученики Нижегородского медицинского колледжа и студенты Приволжского Исследовательского Медицинского университета расскажут вам о том, как правильно сделать искусственное дыхание, распознать признаки инсульта или инфаркта, правильно сделать укол и перевязать рану.

Напомним, что социальный проект «Первая Народная Медицинская премия» шестой год подряд успешно реализуется в Нижегородской области. В 2013 году в опросе приняли участие 8315 человек, а в 2017 году уже 262 тысячи человек, а число медучреждений увеличилось более чем в два раза — с 47 до 120. Такая активность пациентов позволяет не только получать объективную оценку работы медицинских работников региона, но и мотивировать врачей индивидуально отслеживать результат, которого они добиваются для больных, узнать о результативности своей работы. Проект соответствует поставленным Президентом РФ задачам. Он направлен с одной стороны, на повышение престижа и социального статуса профессии врача, а с другой, позволяет получить оценку качества медицинских услуг и подробную обратную связь от населения. Оценка работы врача производится непосредственно самими пациентами на основе личного опыта, а не профессиональным сообществом. В Нижегородском регионе Генеральным партнером проекта «Первая народная медицинская премия» выступает АО «Нижфарм» (входит в группу STADA).

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