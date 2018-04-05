Население Челябинской области в 2017 г. снизилось на 0,3%
Челябинск. 5 апреля.
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Челябинск. 5 апреля.
На 1 января 2018 года в регионе проживало 3 млн 493 тыс. 36 человек. По сравнению с предыдущим годом показатель снизился на 9 тыс. 287 человек или на 0,3%.
Причинами убыли общей численности населения региона в 2017 году ведомство называет превышение смертности над рождаемостью и миграционный отток населения.
В 2016 году рост численности населения Челябинской области был обеспечен только за счет притока мигрантов. В 2017 году миграционный прирост сменился убылью в 3 тыс. 840 человек.
В то же время Челябинская область на 1 января 2018 года
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