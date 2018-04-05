Пасхальные службы 2018 в храмах Перми: где будут проходить, в какое время начнутся

Источник: Комсомольская правда

«Комсомольская правда» узнала, как будут проходить праздничные пасхальные службы 2018 в храмах Перми. Заканчивается последняя — самая строгая — неделя Великого поста. Он начался еще 19 февраля и завершится спустя 40 дней, в Воскресение Христова. В этом году светлый праздник Пасхи православные отмечают 8 апреля.

Как объясняют священнослужители, страстная седмица посвящена воспоминанию о последних днях земной жизни Христа и его страданиям на кресте. Для верующих это самые трудные и тяжелые дни, многие часами стоят на службах в храмах, молятся дома. И все с огромной радостью и нетерпением ждут пасхальную радость!

В этом году на Великую Субботу выпадает еще один важный православный праздник — Благовещения Пресвятой Богородицы.

— Такое красивое сочетание, когда встречаются первые и последние мгновения земной жизни Христа, бывает довольно редко, — рассказывает руководитель информационно-издательского отдела Пермской епархии Юрий Кищук. — Службы в этот день будут особенно торжественными.

К субботе все храмы станут особенно красивы. В центре установят украшенную цветами Плащаницу — изображение Иисуса Христа в гробу. А рядом с ней — аналой с иконой Благовещения Пресвятой Богородицы.

Пасхальные службы 2018 пройдут во всех храмах Перми. «Комсомолка» публикует подробное расписание торжественных богослужений в Свято-Троицком кафедральном соборе (улица Монастырская, 93). В остальных храмах будут придерживаться примерно таких же часов.

6 апреля, пятница. Великий Пяток. Воспоминание Святых спасительных Страстей Господа нашего Иисуса Христа.

8.00 — царские часы.

14.00 — вечерня с выносом Плащаницы.

17.00 — Утреня с полиелеем и чином Погребения.

7 апреля, суббота. Великая Суббота. Благовещение Пресвятой Богородицы.

8.00 — Часы, вечерня, Божественная литургия. Освящение куличей, яиц и пасхальной снеди до 20.00.

23.15 — Полунощница Великой Субботы.

8 апреля, воскресенье. Светлое Христово Воскресение. Пасха.

0.00 — Крестный ход. Пасхальная заутреня. Ранняя Божественная литургия.

9.00 — Часы, исповедь, поздняя Божественная литургия.