Пасхальные службы 2018 в храмах Перми: где будут проходить, в какое время начнутся
«Комсомолка» узнала, когда горожане смогут посетить пасхальные службы 2018 в храмах Перми.
«Комсомолка» узнала, когда горожане смогут посетить пасхальные службы 2018 в храмах Перми.
«Комсомольская правда» узнала, как будут проходить праздничные пасхальные службы 2018 в храмах Перми. Заканчивается последняя — самая строгая — неделя Великого поста. Он начался еще 19 февраля и завершится спустя 40 дней, в Воскресение Христова. В этом году светлый праздник Пасхи православные отмечают 8 апреля.
Как объясняют священнослужители, страстная седмица посвящена воспоминанию о последних днях земной жизни Христа и его страданиям на кресте. Для верующих это самые трудные и тяжелые дни, многие часами стоят на службах в храмах, молятся дома. И все с огромной радостью и нетерпением ждут пасхальную радость!
В этом году на Великую Субботу выпадает еще один важный православный праздник — Благовещения Пресвятой Богородицы.
— Такое красивое сочетание, когда встречаются первые и последние мгновения земной жизни Христа, бывает довольно редко, — рассказывает руководитель
К субботе все храмы станут особенно красивы. В центре установят украшенную цветами Плащаницу — изображение Иисуса Христа в гробу. А рядом с ней — аналой с иконой Благовещения Пресвятой Богородицы.
Пасхальные службы 2018 пройдут во всех храмах Перми. «Комсомолка» публикует подробное расписание торжественных богослужений в
6 апреля, пятница. Великий Пяток. Воспоминание Святых спасительных Страстей Господа нашего Иисуса Христа.
8.00 — царские часы.
14.00 — вечерня с выносом Плащаницы.
17.00 — Утреня с полиелеем и чином Погребения.
7 апреля, суббота. Великая Суббота. Благовещение Пресвятой Богородицы.
8.00 — Часы, вечерня, Божественная литургия. Освящение куличей, яиц и пасхальной снеди до 20.00.
23.15 — Полунощница Великой Субботы.
8 апреля, воскресенье. Светлое Христово Воскресение. Пасха.
0.00 — Крестный ход. Пасхальная заутреня. Ранняя Божественная литургия.
9.00 — Часы, исповедь, поздняя Божественная литургия.
17.00 — Великая Пасхальная вечерня.
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