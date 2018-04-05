В зоопарке Ростова-на-Дону родились три мартышки
В зоопарке
В зоопарке
Новорожденные появились на свет в начале марта у трех самок. Все от одного отца Султана. Две мамочки Лизетта и Мюзетта кормят своих детишек самостоятельно, а вот третья — Иветта — не стала этого делать, поэтому ее обязанности взяли на себя зоологи.
Специалисты говорят, что искусственное вскармливание животных — частая практика в зоопарках. Тем более, что подобный опыт есть. До этого та же мать наотрез отказалась трижды исполнять свои родительские обязанности и трех ее малышей вырастили люди.
Сейчас распорядок дня у Жоржетты похож на распорядок дня любого малыша: кормление смесью каждые три часа, сон и бодрствование с любимой игрушкой — львенком. Скоро зоологи начнут вводить прикорм — яблоки и морковь. А через несколько месяцев приучать к общению и с остальными.
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