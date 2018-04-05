В зоопарке Ростова-на-Дону родились три мартышки

Новорожденные появились на свет в начале марта у трех самок. Все от одного отца Султана. Две мамочки Лизетта и Мюзетта кормят своих детишек самостоятельно, а вот третья — Иветта — не стала этого делать, поэтому ее обязанности взяли на себя зоологи.

Специалисты говорят, что искусственное вскармливание животных — частая практика в зоопарках. Тем более, что подобный опыт есть. До этого та же мать наотрез отказалась трижды исполнять свои родительские обязанности и трех ее малышей вырастили люди.