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16:27 (мск), источник: Комсомольская правда

В зоопарке Ростова-на-Дону родились три мартышки

В зоопарке Ростова-на-Дону — радостное прибавление. Там родились три красные мартышки.

Новорожденные появились на свет в начале марта у трех самок. Все от одного отца Султана. Две мамочки Лизетта и Мюзетта кормят своих детишек самостоятельно, а вот третья — Иветта — не стала этого делать, поэтому ее обязанности взяли на себя зоологи.

Специалисты говорят, что искусственное вскармливание животных — частая практика в зоопарках. Тем более, что подобный опыт есть. До этого та же мать наотрез отказалась трижды исполнять свои родительские обязанности и трех ее малышей вырастили люди.

Сейчас распорядок дня у Жоржетты похож на распорядок дня любого малыша: кормление смесью каждые три часа, сон и бодрствование с любимой игрушкой — львенком. Скоро зоологи начнут вводить прикорм — яблоки и морковь. А через несколько месяцев приучать к общению и с остальными.

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