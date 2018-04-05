Первые подснежники появились в Ботаническом саду

Подснежник белоснежный, пролеска двулистная, зимний весенник и крокусы зацвели в Ботаническом саду, сообщает пресс-служба Ботанического сада.

Все эти цветы распустились на Северном дворе.

«Это самое теплое место в городе, — объясняют в Ботаническом саду. — Потому что внутренний двор оранжереи хорошо защищен от ветра и на припеке появляются самые ранние в городе цветы».