На набережной Гребного канала начался ямочный ремонт

— В первую очередь на территории района запланированы работы по устранению локальных деформаций на дорогах категорий «А» и «Б», где проходят маршруты общественного транспорта и расположены социальные объекты. Это улицы Добролюбова, Усилова, Черниговская, Новая, Лысогорская, Верхне-Печерская, Фруктовая, Яблоневая, дублер Красносельской и другие, — пояснила начальник управления благоустройства и содержания дорог администрации Нижегородского района Ирина Масанкина. — Кроме того, будут отремонтированы повреждения дорожного покрытия на площади Минина и Пожарского и на дороге к радиорынку «Герц», которая соединяет Нижегородский и Советский районы.