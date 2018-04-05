На набережной Гребного канала начался ямочный ремонт
Работы планируется завершить до конца недели.
Работы планируется завершить до конца недели.
В Нижнем Новгороде начался ямочный ремонт на набережной Гребного канала. По информации администрации города, работы продлятся до конца недели.
В четверг, 5 апреля, начаты работы по фрезеровке асфальтового покрытия на набережной. Здесь планируется отремонтировать более тысячи квадратных метров полотна.
— В первую очередь на территории района запланированы работы по устранению локальных деформаций на дорогах категорий «А» и «Б», где проходят маршруты общественного транспорта и расположены социальные объекты. Это улицы Добролюбова, Усилова, Черниговская, Новая, Лысогорская,
После ямочного ремонта на центральных улицах и магистралях дорожники обещают выйти на внутриквартальные проезды и пешеходные тротуары.
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