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18:38 (мск), источник: Комсомольская правда

На набережной Гребного канала начался ямочный ремонт

Работы планируется завершить до конца недели.

Источник: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде начался ямочный ремонт на набережной Гребного канала. По информации администрации города, работы продлятся до конца недели.

В четверг, 5 апреля, начаты работы по фрезеровке асфальтового покрытия на набережной. Здесь планируется отремонтировать более тысячи квадратных метров полотна.

— В первую очередь на территории района запланированы работы по устранению локальных деформаций на дорогах категорий «А» и «Б», где проходят маршруты общественного транспорта и расположены социальные объекты. Это улицы Добролюбова, Усилова, Черниговская, Новая, Лысогорская, Верхне-Печерская, Фруктовая, Яблоневая, дублер Красносельской и другие, — пояснила начальник управления благоустройства и содержания дорог администрации Нижегородского района Ирина Масанкина. — Кроме того, будут отремонтированы повреждения дорожного покрытия на площади Минина и Пожарского и на дороге к радиорынку «Герц», которая соединяет Нижегородский и Советский районы.

После ямочного ремонта на центральных улицах и магистралях дорожники обещают выйти на внутриквартальные проезды и пешеходные тротуары.

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