В Ростове во время ЧМ появятся шесть пешеходных зон

Источник: ЮГА.ру - Ростов-на-Дону

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Как сообщает департамент автомобильных дорог администрации города, пешеходными станут Московская на участке от Соборной площади до пр. Ворошиловского, три полосы Ворошиловского с западной стороны проезжей части, низовая часть Ворошиловского моста, пр. Театральный на участке от Горького до Социалистической, Б. Садовая от Крепостного до пр. Театрального и Советская на участке от Каяни до пл. Театральной.

Ограничения движения будут действовать 17, 20, 23, 26 июня и 2 июля 2018 года.

15 апреля во время первого тестового матча на «Ростов-Арена» будет ограничение движение транспорта на участке Левобережной от съезда с транспортной развязки с Ворошиловского моста до Восточного кольца, с пересечением Южного подъезда к стадиону.

Как сообщали Юга.ру, стадион «Ростов-Арена» откроют матчем Российской футбольной премьер-лиги между «Ростовом» и «СКА-Хабаровском».