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16:54 (мск), источник: ЮГА.ру - Ростов-на-Дону

В Ростове во время ЧМ появятся шесть пешеходных зон

В дни проведения матчей чемпионата мира — 2018 по футболу в Ростове будут шесть пешеходных зон, движение транспорта там будет запрещено.

Источник: ЮГА.ру - Ростов-на-Дону
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Как сообщает департамент автомобильных дорог администрации города, пешеходными станут Московская на участке от Соборной площади до пр. Ворошиловского, три полосы Ворошиловского с западной стороны проезжей части, низовая часть Ворошиловского моста, пр. Театральный на участке от Горького до Социалистической, Б. Садовая от Крепостного до пр. Театрального и Советская на участке от Каяни до пл. Театральной.

Ограничения движения будут действовать 17, 20, 23, 26 июня и 2 июля 2018 года.

15 апреля во время первого тестового матча на «Ростов-Арена» будет ограничение движение транспорта на участке Левобережной от съезда с транспортной развязки с Ворошиловского моста до Восточного кольца, с пересечением Южного подъезда к стадиону.

Как сообщали Юга.ру, стадион «Ростов-Арена» откроют матчем Российской футбольной премьер-лиги между «Ростовом» и «СКА-Хабаровском».

Чемпионат мира по футболу будет проходить с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 российских городах. «Ростов-Арена» примет матчи Бразилия — Швейцария (17 июня), Уругвай — Саудовская Аравия (20 июня), Южная Корея — Мексика (23 июня) и Исландия — Хорватия (26 июня), а также игру 1/8 финала (2 июля).

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