«Автоматический пункт весового контроля установлен, состыкован с системой, закончена калибровка весов. Система нацелена на штрафование. Каждая машина, которая проезжает и ее вес превышает нормативный, автоматически фиксируется. Если у нее нет разрешение (на перевозку крупногабаритного, тяжелого груза) выписывается штраф», — сказал он, отметив, что все средства от штрафов поступят в бюджет города.
В Севастополе начала работать система фиксации перегруза фур.
Система фиксации фур незаметно вышита в дорожное полотно. Непосвященный водитель не догадывается, что проехал по весам. О подъезде к ней сообщает специальный дорожный знак.
В настоящее время в районе Верхнесадового развернуто строительство седьмого участка федеральной трассы «Таврида». Грузовики доставляют в склады большие строительных материалов — песок, щебенку, цемент, арматуру.
Еще один пост видеофиксации будет организован на трассе Севастополь — Ялта. По словам чиновника, стационарный объект будет введен в строй в течение трех месяцев. До этого определять вес фур будет мобильный пост.
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