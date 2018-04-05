Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
90-летняя Элина Быстрицкая: «Силы берегу для следующего юбилея»
У гаишников вымогают деньги: история дошла до главы ГИБДД
Сергей Жуков показал взрослую красавицу-дочь от первого брака
5 новых фактов о лишнем весе
Все в сборе: Бекхэмы отдыхают на яхте с друзьями
Тайный визит: лидер КНДР побывал в Китае Лидер КНДР Ким Чен Ын побывал в Китае и провел переговоры с председателем КНР
Начинать готовиться: Киеву дали неожиданный совет насчет газа РФ
СМИ: Минфин припугнул Великобританию
Китайцы начали охоту за «Волгами» ГАЗ-21 (рассказываем — зачем)
Новый большой Hyundai могут назвать «Палисадом»
Авто насмерть сбило парочку во время полового акта - СМИ
Бородина ударила участницу «Дома-2» за оскорбления
Все в сборе: Бекхэмы отдыхают на яхте с друзьями
Дмитрий Маликов «блеснул» сединой на новом фото
У британки за полтора года рассосалась плечевая кость
Многодетная сектантка умерла без ВИЧ-терапии
Россиянам запретят тратить на ЖКХ больше 15 процентов доходов
Налоги на гаражи и бани начислят автоматически
Фоторепортажи
10Самые живописные мосты мира
20Последствия пожара в ТЦ «Зимняя вишня»
16:52 (мск), источник: РИА Крым

В Севастополе начала работать система фиксации перегруза фур

СЕВАСТОПОЛЬ, 5 апр — РИА Новости Крым. На въезде в Севастополь, в районе села Верхнесадового и поворота на аэропорт «Бельбек», начал работать пункт весового контроля фур. Об этом журналистам сообщил заместитель губернатора города Владимир Базаров.

Источник: РИА "Новости"

«Автоматический пункт весового контроля установлен, состыкован с системой, закончена калибровка весов. Система нацелена на штрафование. Каждая машина, которая проезжает и ее вес превышает нормативный, автоматически фиксируется. Если у нее нет разрешение (на перевозку крупногабаритного, тяжелого груза) выписывается штраф», — сказал он, отметив, что все средства от штрафов поступят в бюджет города.

В Севастополе начала работать система фиксации перегруза фур.

Система фиксации фур незаметно вышита в дорожное полотно. Непосвященный водитель не догадывается, что проехал по весам. О подъезде к ней сообщает специальный дорожный знак.

В настоящее время в районе Верхнесадового развернуто строительство седьмого участка федеральной трассы «Таврида». Грузовики доставляют в склады большие строительных материалов — песок, щебенку, цемент, арматуру.

Еще один пост видеофиксации будет организован на трассе Севастополь — Ялта. По словам чиновника, стационарный объект будет введен в строй в течение трех месяцев. До этого определять вес фур будет мобильный пост.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 В Крыму четверо мужчин пытались дать 1,5 млн рублей взятки предприятию 'Крымэнерго'
Экипажу захваченного Украиной 'Норда' доставили продукты
Юлия Скрипаль выступила с первым заявлением после отравления
«Бог куличей не примет»: чего лучше не делать в Чистый четверг
Путин заявил о «картелизации» российской экономики
Почему право россиянок на аборт пытаются ограничивать
Госдума приняла закон о новой мере пресечения
На деньги братьев Магомедовых наложен арест
Экс-глава Генштаба ответил СМИ на критику «Адмирала Кузнецова»
Спорт
Лучшие игроки Лиги Европы собраны в ЦСКА и «Арсенале» Лучшими игроками армейцев названы голкипер Игорь Акинфеев, полузащитники Алан Дзагоев и Александр Головин
Авто
Новые идеи ГИБДД: к чему надо готовиться водителям Ежегодно российские дороги уносят 20 тысяч жизней. К 2030 году смертность должна стать нулевой. Такой ориентир власти поставили ГИБДД
Hi-Tech
Российские ученые разработали новую технологию утилизации мусора Ученые разработали технологию термической утилизации промышленных и бытовых отходов.
Кино
Грозная Ходченкова и Петров на самокате: фото со съемок «Героя» Смотрите фоторепортаж со съемочной площадки новой остросюжетной шпионской картины с участием звезд российского кино
Недвижимость
Готова ли Россия к ЧМ-2018: Калининград и Екатеринбург
Плитку в центре Ростова заклеили скотчем (фото)
Налоги на гаражи и бани в России начислят автоматически
Россиянам запретят тратить на ЖКХ больше 15 процентов доходов
Леди
Бизнес-идеи российских звезд, которые нас удивили Популярность не вечна, и пока есть возможность, заработанное нужно куда-то вложить. Некоторые бизнес-идеи нас очень удивили!
Дети
Дженнифер Лопез беременна третьим ребенком Папарацци «застукали» певицу и ее бойфренда в медицинском центре.
Все о ремонте
Как выбрать сантехнику для маленькой ванной комнаты?
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Как оформить кухню-гостиную в хрущевке: 5 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь