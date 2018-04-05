Источник: РИА "Новости"

«Автоматический пункт весового контроля установлен, состыкован с системой, закончена калибровка весов. Система нацелена на штрафование. Каждая машина, которая проезжает и ее вес превышает нормативный, автоматически фиксируется. Если у нее нет разрешение (на перевозку крупногабаритного, тяжелого груза) выписывается штраф», — сказал он, отметив, что все средства от штрафов поступят в бюджет города.

В Севастополе начала работать система фиксации перегруза фур.

Система фиксации фур незаметно вышита в дорожное полотно. Непосвященный водитель не догадывается, что проехал по весам. О подъезде к ней сообщает специальный дорожный знак.

В настоящее время в районе Верхнесадового развернуто строительство седьмого участка федеральной трассы «Таврида». Грузовики доставляют в склады большие строительных материалов — песок, щебенку, цемент, арматуру.