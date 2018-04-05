Часть Симферополя на 10 дней останется без газа

Часть Симферополя с 10 по 20 апреля останется без газа.

— Ограничения связаны с проведением ремонтно-восстановительных работ на газовых стояках, расположенных по ряду адресов. Подача газа населению будет ограничена с 8.30 до 17.00 согласно утвержденному графику, — сообщает пресс-служба администрации крымской столицы.