Часть Симферополя на 10 дней останется без газа
Отключения ожидаются с 10 по 20 апреля.
Отключения ожидаются с 10 по 20 апреля.
Часть Симферополя с 10 по 20 апреля останется без газа.
— Ограничения связаны с проведением
Отключения произойдут по следующим адресам:
10 апреля — ул. Красноармейская, 12, 14, 16, 18, 18а, 22; Фабричный спуск / 8 Марта, 15, ул. 8 Марта, 13, 17; пер. Обрывной, 12, 7, 16, 12; ул. Артиллерийская, 1 / Крымская, ул. Артиллерийская, 1, 3, 5, 7, 7а, 9, 11, 13а, 13, 15; ул. Малофонтанная, 60, 60/66 — (отключению подлежат 44 абонента);.
11 апреля — пр. Победы, 210−8 подъездов (отключению подлежат 287 абонентов);.
12 апреля — ул. Фрунзе, 43/2, 43/1 (отключению подлежат 93 абонента);.
17 апреля — ул. 8 Марта, 53, 63, 61, 59, 57, 55; пер. Артиллерийский, 5, 3, 1; ул. Красноармейская, 32а, 32, 34, 36, 38, 40; пер. Скифский, 2, 2а, 4 (отключению подлежат 39 абонентов);.
18 апреля — ул. Бориса Хохлова, 78, 84, 92, 96, 98, 108, 112, 116, 120, 122,124, 126, 128, 130 (отключению подлежат 22 абонента);.
19 апреля — ул. Куйбышева, 22 (3 подъезда), ул. Донская, 42, 44, 46 (отключению подлежат 111 абонентов);.
20 апреля — ул. Ленина, 22 (отключению подлежат 11 абонентов).
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