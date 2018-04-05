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16:18 (мск), источник: Комсомольская правда

Часть Симферополя на 10 дней останется без газа

Отключения ожидаются с 10 по 20 апреля.

Часть Симферополя с 10 по 20 апреля останется без газа.

— Ограничения связаны с проведением ремонтно-восстановительных работ на газовых стояках, расположенных по ряду адресов. Подача газа населению будет ограничена с 8.30 до 17.00 согласно утвержденному графику, — сообщает пресс-служба администрации крымской столицы.

Отключения произойдут по следующим адресам:

10 апреля — ул. Красноармейская, 12, 14, 16, 18, 18а, 22; Фабричный спуск / 8 Марта, 15, ул. 8 Марта, 13, 17; пер. Обрывной, 12, 7, 16, 12; ул. Артиллерийская, 1 / Крымская, ул. Артиллерийская, 1, 3, 5, 7, 7а, 9, 11, 13а, 13, 15; ул. Малофонтанная, 60, 60/66 — (отключению подлежат 44 абонента);.

11 апреля — пр. Победы, 210−8 подъездов (отключению подлежат 287 абонентов);.

12 апреля — ул. Фрунзе, 43/2, 43/1 (отключению подлежат 93 абонента);.

17 апреля — ул. 8 Марта, 53, 63, 61, 59, 57, 55; пер. Артиллерийский, 5, 3, 1; ул. Красноармейская, 32а, 32, 34, 36, 38, 40; пер. Скифский, 2, 2а, 4 (отключению подлежат 39 абонентов);.

18 апреля — ул. Бориса Хохлова, 78, 84, 92, 96, 98, 108, 112, 116, 120, 122,124, 126, 128, 130 (отключению подлежат 22 абонента);.

19 апреля — ул. Куйбышева, 22 (3 подъезда), ул. Донская, 42, 44, 46 (отключению подлежат 111 абонентов);.

20 апреля — ул. Ленина, 22 (отключению подлежат 11 абонентов).

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