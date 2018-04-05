Тотальный диктант 2018 в Ростове-на-Дону: регистрация, площадки, дата проведения. Уже сейчас ответы на эти вопросы есть. Так, на днях открылась официальная регистрация желающих попробовать свои силы и проверить знания русского языка. Известно, что акция — с каждым годом она становится все более популярной, состоится в субботу 14 апреля в 14:00.

Как рассказали организаторы, чтобы зарегистрироваться, необходимо зайти на официальный сайт акции, выбрать город и желаемую площадку — они будут работать в школах, вузах, музеях и даже в одном из банков Ростова-на-Дон. Далее следует нажать кнопку «зарегистрироваться» и следовать инструкциям.

Так, в Ростове-на-Дону одной из фишек этого года станет написание текста диктанта пером и чернилами. А до 12 апреля — на улице Большая Садовая, 71/16, желающих могут научить, как этим правильно пользоваться. Там сейчас проходят бесплатные курсы по каллиграфии. Кстати, в день самого диктанта на одной из площадок читать текст будет лауреат премии «Русский букер», писатель Денис Гуцко.

Известно, что акция пройдет в 75 странах мира. В этом году она проводится в 15 раз для всех желающих от мала до велика. Цель акции — показать: быть грамотным важно для каждого, а заниматься русским языком нелегко, но увлекательно и полезно.