Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
90-летняя Элина Быстрицкая: «Силы берегу для следующего юбилея»
В Россию и Беларусь вернется подзабытая марка недорогих машин
Педиатр назвал единственный способ переубедить антипрививочников
В России мост за 1 млрд «украсили» пластиковыми горшками
Татьяна Навка повеселилась на девичнике у Анастасии Заворотнюк
Памяти жертв пожара в Кемерове Десятки человек погибли в результате страшной трагедии
Скрипаль тут ни при чем: Лондон уличили в грандиозном обмане
Почему Загитова не упала, но проиграла
Китайцы начали охоту за «Волгами» ГАЗ-21 (рассказываем — зачем)
Новый большой Hyundai могут назвать «Палисадом»
Появилось видео, как пару во время полового акта сбило авто
Снято видео залпа мощнейшей системы артиллерии РФ
Все в сборе: Бекхэмы отдыхают на яхте с друзьями
Дмитрий Маликов «блеснул» сединой на новом фото
5 новых фактов о лишнем весе
Макароны назвали диетической едой
Налоги на гаражи и бани в России начислят автоматически
Плитку в центре Ростова заклеили скотчем (фото)
Фоторепортажи
10Самые живописные мосты мира
20Последствия пожара в ТЦ «Зимняя вишня»
16:49 (мск), источник: Комсомольская правда

Тотальный диктант 2018 в Ростове-на-Дону: регистрация, площадки, дата проведения

Выясняем, где в Ростове-на-Дону можно написать Тотальный диктант 2018.

Тотальный диктант 2018 в Ростове-на-Дону: регистрация, площадки, дата проведения. Уже сейчас ответы на эти вопросы есть. Так, на днях открылась официальная регистрация желающих попробовать свои силы и проверить знания русского языка. Известно, что акция — с каждым годом она становится все более популярной, состоится в субботу 14 апреля в 14:00.

Как рассказали организаторы, чтобы зарегистрироваться, необходимо зайти на официальный сайт акции, выбрать город и желаемую площадку — они будут работать в школах, вузах, музеях и даже в одном из банков Ростова-на-Дон. Далее следует нажать кнопку «зарегистрироваться» и следовать инструкциям.

Так, в Ростове-на-Дону одной из фишек этого года станет написание текста диктанта пером и чернилами. А до 12 апреля — на улице Большая Садовая, 71/16, желающих могут научить, как этим правильно пользоваться. Там сейчас проходят бесплатные курсы по каллиграфии. Кстати, в день самого диктанта на одной из площадок читать текст будет лауреат премии «Русский букер», писатель Денис Гуцко.

Известно, что акция пройдет в 75 странах мира. В этом году она проводится в 15 раз для всех желающих от мала до велика. Цель акции — показать: быть грамотным важно для каждого, а заниматься русским языком нелегко, но увлекательно и полезно.

К слову, уникальные тексты для диктовки создают известные писатели. Известно, что автор текста диктанта нынешнего года — Гузель Яхина. Ее роман «Зулейха открывает глаза» получил премию премию «Большая книга».

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Без лишних нервов: готовим ребенка к экзаменам и выпускному
Юные чтецы получили путевки в «Артек»
Юлия Скрипаль выступила с первым заявлением после отравления
«Бог куличей не примет»: чего лучше не делать в Чистый четверг
Путин заявил о «картелизации» российской экономики
Почему право россиянок на аборт пытаются ограничивать
Госдума приняла закон о новой мере пресечения
На деньги братьев Магомедовых наложен арест
Экс-глава Генштаба ответил СМИ на критику «Адмирала Кузнецова»
Спорт
Лучшие игроки Лиги Европы собраны в ЦСКА и «Арсенале» Лучшими игроками армейцев названы голкипер Игорь Акинфеев, полузащитники Алан Дзагоев и Александр Головин
Авто
Новые идеи ГИБДД: к чему надо готовиться водителям Ежегодно российские дороги уносят 20 тысяч жизней. К 2030 году смертность должна стать нулевой. Такой ориентир власти поставили ГИБДД
Hi-Tech
Российские ученые разработали новую технологию утилизации мусора Ученые разработали технологию термической утилизации промышленных и бытовых отходов.
Кино
Грозная Ходченкова и Петров на самокате: фото со съемок «Героя» Смотрите фоторепортаж со съемочной площадки новой остросюжетной шпионской картины с участием звезд российского кино
Недвижимость
Готова ли Россия к ЧМ-2018: Калининград и Екатеринбург
Плитку в центре Ростова заклеили скотчем (фото)
В Казани студент задул пожар ртом (видео)
Налоги на гаражи и бани в России начислят автоматически
Леди
Бизнес-идеи российских звезд, которые нас удивили Популярность не вечна, и пока есть возможность, заработанное нужно куда-то вложить. Некоторые бизнес-идеи нас очень удивили!
Дети
Дженнифер Лопез беременна третьим ребенком Папарацци «застукали» певицу и ее бойфренда в медицинском центре.
Все о ремонте
Как рационально использовать эркер в интерьере: 7 умных решений 
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Как из типовой двушки сделать удобную трёшку: квартира молодой семьи
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь