Тотальный диктант 2018 в Ростове-на-Дону: регистрация, площадки, дата проведения
Выясняем, где в
Выясняем, где в
Тотальный диктант 2018 в Ростове-на-Дону: регистрация, площадки, дата проведения. Уже сейчас ответы на эти вопросы есть. Так, на днях открылась официальная регистрация желающих попробовать свои силы и проверить знания русского языка. Известно, что акция — с каждым годом она становится все более популярной, состоится в субботу 14 апреля в 14:00.
Как рассказали организаторы, чтобы зарегистрироваться, необходимо зайти на официальный сайт акции, выбрать город и желаемую площадку — они будут работать в школах, вузах, музеях и даже в одном из банков
Так, в
Известно, что акция пройдет в 75 странах мира. В этом году она проводится в 15 раз для всех желающих от мала до велика. Цель акции — показать: быть грамотным важно для каждого, а заниматься русским языком нелегко, но увлекательно и полезно.
К слову, уникальные тексты для диктовки создают известные писатели. Известно, что автор текста диктанта нынешнего года — Гузель Яхина. Ее роман «Зулейха открывает глаза» получил премию премию «Большая книга».
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