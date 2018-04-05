Арина и Аскар стали самыми популярными именами на минувшей неделе

(Город Казань KZN.RU, 5 апреля). За прошедшую неделю, с 29 марта по 4 апреля, в отделах ЗАГС Казани было зарегистрировано рождение 386 детей: 186 мальчиков и 200 девочек.

Возраст самой юной мамы — 19 лет, самой зрелой — 49 лет, самого юного отца — 22 года, самого зрелого — 52 года. Минимальный вес ребенка при рождении составил 550 граммов, максимальный — 4580 граммов.

Самыми популярными среди детских имен этой недели стали: Арина, Аскар, Тимур, Марьям, Адель, Дарина, Артем, София, Карим, Милана, Амир. Самые редкие имена, которыми родители назвали своих малышей: Амила, Мириам, Сана, Мелиса, Бахтияр, Рина, Мира, Эльзара.