Украинский суд перенес на пятницу заседание по капитану «Норда»
КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Крым. Херсонский городской суд рассмотрит в пятницу вопрос избрания меры пресечения капитану крымского судна «Норд». Об этом РИА Новости сообщила
КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Крым. Херсонский городской суд рассмотрит в пятницу вопрос избрания меры пресечения капитану крымского судна «Норд». Об этом РИА Новости сообщила
Суд по избранию меры пресечения для капитана сейнера Владимира Горбенко был запланирован на четверг. Ранее ему предъявили подозрение о «нарушении порядка въезда» в Крым. Горбенко грозит до пяти лет лишения свободы.
«Заседание перенесено на завтра», — отметила Тихончик, пояснив, что такое решение принято по техническим причинам: «Загруженность судей, множество заседаний».
Рыболовецкое судно «Норд» под флагом России украинские пограничники задержали 25 марта в Азовском море. На борту находятся 10 членов экипажа, все они — жители Керчи. Судно отконвоировали в порт Бердянска. На членов экипажа составили административные протоколы и запретили покидать борт. На сейнер наложили арест.
Позднее капитана Владимира Горбенко доставили в херсонское отделение СБУ. В среду ему стало плохо, его госпитализировали с диагнозом «гипертонический криз», а уже в четверг доставили обратно в изолятор.
Защита моряков считает, что их вынуждают признать себя гражданами Украины. К ним не пускают российского консула и отказывают в медпомощи. Крымское УФСБ возбудило дело по статье 211 УК РФ (угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава).
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