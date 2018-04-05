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17:00 (мск), источник: РИА Крым

Украинский суд перенес на пятницу заседание по капитану «Норда»

КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Крым. Херсонский городской суд рассмотрит в пятницу вопрос избрания меры пресечения капитану крымского судна «Норд». Об этом РИА Новости сообщила пресс-секретарь так называемой «прокуратуры АРК» Татьяна Тихончик.

Суд по избранию меры пресечения для капитана сейнера Владимира Горбенко был запланирован на четверг. Ранее ему предъявили подозрение о «нарушении порядка въезда» в Крым. Горбенко грозит до пяти лет лишения свободы.

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«Заседание перенесено на завтра», — отметила Тихончик, пояснив, что такое решение принято по техническим причинам: «Загруженность судей, множество заседаний».

Рыболовецкое судно «Норд» под флагом России украинские пограничники задержали 25 марта в Азовском море. На борту находятся 10 членов экипажа, все они — жители Керчи. Судно отконвоировали в порт Бердянска. На членов экипажа составили административные протоколы и запретили покидать борт. На сейнер наложили арест.

Позднее капитана Владимира Горбенко доставили в херсонское отделение СБУ. В среду ему стало плохо, его госпитализировали с диагнозом «гипертонический криз», а уже в четверг доставили обратно в изолятор.

Защита моряков считает, что их вынуждают признать себя гражданами Украины. К ним не пускают российского консула и отказывают в медпомощи. Крымское УФСБ возбудило дело по статье 211 УК РФ (угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава).

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