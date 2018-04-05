Украинский суд перенес на пятницу заседание по капитану «Норда»

Суд по избранию меры пресечения для капитана сейнера Владимира Горбенко был запланирован на четверг. Ранее ему предъявили подозрение о «нарушении порядка въезда» в Крым. Горбенко грозит до пяти лет лишения свободы.

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«Заседание перенесено на завтра», — отметила Тихончик, пояснив, что такое решение принято по техническим причинам: «Загруженность судей, множество заседаний».

Рыболовецкое судно «Норд» под флагом России украинские пограничники задержали 25 марта в Азовском море. На борту находятся 10 членов экипажа, все они — жители Керчи. Судно отконвоировали в порт Бердянска. На членов экипажа составили административные протоколы и запретили покидать борт. На сейнер наложили арест.

Позднее капитана Владимира Горбенко доставили в херсонское отделение СБУ. В среду ему стало плохо, его госпитализировали с диагнозом «гипертонический криз», а уже в четверг доставили обратно в изолятор.