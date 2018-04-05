Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
90-летняя Элина Быстрицкая: «Силы берегу для следующего юбилея»
Китайцы начали охоту за «Волгами» ГАЗ-21 (рассказываем — зачем)
27-летняя Нюша беременна
Многодетная сектантка умерла без ВИЧ-терапии
Летучая, Хилькевич и Крюков проехали по подиуму на велосипедах
Безопасен ли «горящий шоколад»Роспотребнадзор скоро об этом расскажет. А пока пользователи Сети поджигают плитки шоколада и выкладывают видео
СМИ: Збруев бросил ослепшую бывшую жену в доме инвалидов
Жириновский высказался об отставке Амана Тулеева
Китайцы начали охоту за «Волгами» ГАЗ-21 (рассказываем — зачем)
Новый большой Hyundai могут назвать «Палисадом»
Авто насмерть сбило парочку во время полового акта - СМИ
Бородина ударила участницу «Дома-2» за оскорбления
Все в сборе: Бекхэмы отдыхают на яхте с друзьями
Дмитрий Маликов «блеснул» сединой на новом фото
5 новых фактов о лишнем весе
Макароны назвали диетической едой
На доме в Москве нарисовали окна (на самом деле их там нет)
Стоимость ЦКАД резко выросла на 13 млрд рублей
Фоторепортажи
10Самые живописные мосты мира
20Последствия пожара в ТЦ «Зимняя вишня»
16:34 (мск), источник: Калининград.Ru

В Калининграде на дни матчей ЧМ-2018 забронировали больше 80% хостелов

Многие болельщики не смогли попасть в классические гостиницы.

Источник: Калининград.Ru

В Калининграде на дни матчей ЧМ полностью забронировали больше 80% хостелов. К такому выводу пришли аналитики OneTwoTrip по результатам исследования. Специалисты сравнили количество вариантов размещения для одного человека в дни матчей с числом доступных в системах интернет- бронирования мест в апреле 2018 года. Наиболее сложная ситуация сложилась в Саранске, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге и Калининграде. В столице Мордовии на дни проведения матчей доступных мест нет ни в одном из имеющихся в городе хостелов. В остальных перечисленных городах есть менее 20% вариантов от их количества в непиковый период.

В Калининграде на текущий момент на дни матчей ЧМ забронировали 81% хостелов. В частности, 16 июня (матч Хорватия — Нигерия) и 25 июня (Испания — Марокко) принять болельщиков готовы только три. Всего же в непиковый период (апрель) в Калининграде было доступно для бронирования больше двух десятков хостелов.

Многие болельщики переключили свое внимание на хостелы, поскольку не смогли забронировать классические гостиницы, либо предложенные цены не соответствовали их бюджету. Несмотря на то, что хостелы тоже подняли свои тарифы, для многих болельщиков они стали подходящим способом решить вопрос размещения на период чемпионата. В отличие от отельеров, которые продают номера не только через интернет, но и сотрудничают, к примеру, с туроператорами, для хостелов системы онлайн-бронирования — ключевой инструмент продаж. Так что, если в каком-то городе нет доступных хостелов на даты матчей, это значит, что места в них действительно закончились, — отметил директор по развитию сервиса OneTwoTrip Аркадий Гинес.

Матчи ЧМ-2018 пройдут в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. На стадионе в Калининграде запланировано четыре встречи: 16 июня Нигерия сыграет с Хорватией, 22-го — Сербия со Швейцарией, 25-го — Испания с Марокко и 28-го — Англия с Бельгией.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 «Принудительная зачистка»: как убирают рекламу с новых фасадов на Ленинском
Новым гендиректором НТРК «Каскад» стала Ольга Волкова
Юлия Скрипаль выступила с первым заявлением после отравления
«Бог куличей не примет»: чего лучше не делать в Чистый четверг
Путин заявил о «картелизации» российской экономики
Почему право россиянок на аборт пытаются ограничивать
Госдума приняла закон о новой мере пресечения
На деньги братьев Магомедовых наложен арест
Экс-глава Генштаба ответил СМИ на критику «Адмирала Кузнецова»
Спорт
Лучшие игроки Лиги Европы собраны в ЦСКА и «Арсенале» Лучшими игроками армейцев названы голкипер Игорь Акинфеев, полузащитники Алан Дзагоев и Александр Головин
Авто
Новые идеи ГИБДД: к чему надо готовиться водителям Ежегодно российские дороги уносят 20 тысяч жизней. К 2030 году смертность должна стать нулевой. Такой ориентир власти поставили ГИБДД
Hi-Tech
Российские ученые разработали новую технологию утилизации мусора Ученые разработали технологию термической утилизации промышленных и бытовых отходов.
Кино
Грозная Ходченкова и Петров на самокате: фото со съемок «Героя» Смотрите фоторепортаж со съемочной площадки новой остросюжетной шпионской картины с участием звезд российского кино
Недвижимость
Готова ли Россия к ЧМ-2018: Калининград и Екатеринбург
Плитку в центре Ростова заклеили скотчем (фото)
В Казани студент задул пожар ртом (видео)
Налоги на гаражи и бани в России начислят автоматически
Леди
Бизнес-идеи российских звезд, которые нас удивили Популярность не вечна, и пока есть возможность, заработанное нужно куда-то вложить. Некоторые бизнес-идеи нас очень удивили!
Дети
Дженнифер Лопез беременна третьим ребенком Папарацци «застукали» певицу и ее бойфренда в медицинском центре.
Все о ремонте
Как выбрать паркетную доску: 7 важных моментов
Квартира с дизайнерской мебелью и гардеробной в деревянном кубе
Как создать интерьер в духе парижской квартиры: 8 правил
7 однокомнатных квартир, в которых перегородка решила все проблемы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь