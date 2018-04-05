В Калининграде на дни матчей ЧМ-2018 забронировали больше 80% хостелов

Источник: Калининград.Ru

В Калининграде на дни матчей ЧМ полностью забронировали больше 80% хостелов. К такому выводу пришли аналитики OneTwoTrip по результатам исследования. Специалисты сравнили количество вариантов размещения для одного человека в дни матчей с числом доступных в системах интернет- бронирования мест в апреле 2018 года. Наиболее сложная ситуация сложилась в Саранске, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге и Калининграде. В столице Мордовии на дни проведения матчей доступных мест нет ни в одном из имеющихся в городе хостелов. В остальных перечисленных городах есть менее 20% вариантов от их количества в непиковый период.

В Калининграде на текущий момент на дни матчей ЧМ забронировали 81% хостелов. В частности, 16 июня (матч Хорватия — Нигерия) и 25 июня (Испания — Марокко) принять болельщиков готовы только три. Всего же в непиковый период (апрель) в Калининграде было доступно для бронирования больше двух десятков хостелов.

Многие болельщики переключили свое внимание на хостелы, поскольку не смогли забронировать классические гостиницы, либо предложенные цены не соответствовали их бюджету. Несмотря на то, что хостелы тоже подняли свои тарифы, для многих болельщиков они стали подходящим способом решить вопрос размещения на период чемпионата. В отличие от отельеров, которые продают номера не только через интернет, но и сотрудничают, к примеру, с туроператорами, для хостелов системы онлайн-бронирования — ключевой инструмент продаж. Так что, если в каком-то городе нет доступных хостелов на даты матчей, это значит, что места в них действительно закончились, — отметил директор по развитию сервиса OneTwoTrip Аркадий Гинес.