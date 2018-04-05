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16:49 (мск), источник: РИА Новости

В США жители обратились в полицию из-за нашествия «енотов-зомби»

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Полиция американского города Янгстаун, штат Огайо, получила множество обращений от местных жителей, которые жалуются на нашествие «енотов-зомби». Об этом сообщает портал WKBN27.

Источник: AP 2018
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На протяжении нескольких недель домовладельцы выражают беспокойство в связи со странным поведением енотов на их участках. Все они говорят о том, что животные ведут себя, как зомби. Обычно еноты предпочитают ночной образ жизни, но животные, которые вели себя странно, попадались на глаза людям днем.

Роберт Когшелл столкнулся с ними, когда выгуливал собак. Он завел своих питомцев в дом, но енот попытался зайти в жилище, однако Роберт успел закрыть дверь.

«Он встал на задние лапы, чего я раньше никогда на замечал за енотами, оскалил зубы и после этого упал на спину и лежал ничком, словно в состоянии комы», — заявил Роберт, профессиональный фотограф дикой природы.

Когда енот пришел в себя, он сделал то же самое.

Всего в полицию обратились около 14 человек. Енотов, причинивших беспокойство, пришлось усыпить.

В департаменте природных ресурсов штата Огайо заявили, что причиной подобного поведения, скорее всего, является не бешенство, а чумка. В ведомстве заверили, что причин для беспокойства нет, поскольку подобное явление часто встречается, когда локальная популяция становится слишком многочисленной.

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