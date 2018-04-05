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18:45 (мск), источник: НТА-Приволжье

Школу и семь детсадов в Нижегородской области закрыли на карантин по гриппу и ОРВИ

Ранее сообщалось, что нижегородский Роспотребнадзор предложил ввести запрет на детские массовые мероприятия из-за эпидемии по ОРВИ.

Источник: РИА "Новости"

Школу и семь детсадов в Нижегородской области закрыли на карантин по гриппу и ОРВИ.

Как следует из документа о вероятности возникновения и развития чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области, размещенного на сайте управления ГОЧС Нижнего Новгорода, за период с 26 марта по 1 апреля регистрировался рост заболеваемости респираторными инфекциями среди взрослого населения. Заболеваемость выросла по сравнению с предыдущей неделей на 4,5%. Зарегистрировано 32,148 тыс.

В списке заболевших гриппом за данный период 83 человека. При лабораторных исследованиях заболевших выделяются вирусы гриппа А и В, а также вирусы негриппозной этиологии.

На карантин по гриппу и ОРВИ отправлены несколько образовательных учреждений — полностью прекращены занятия в одной школе в Сеченовском районе, семь детсадов в Починковском, Сеченовском, Сергачском районах, в Ленинском и Московском районах Нижнем Новгороде.

Ограничения также коснулись 71 группы в 47 ДОУ г. о.г. Дзержинск, г. о. г. Выкса, Богородском, Сергачском районах, в Автозаводском, Канавинском, Сормовском, Московском, Ленинском, Советском, Приокском районах Нижнего Новгорода.

Ранее сообщалось, что нижегородский Роспотребнадзор предложил ввести запрет на детские массовые мероприятия из-за эпидемии по ОРВИ.

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