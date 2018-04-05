Джинсы-стринги вызвали недоумение в сети
Новинка PrettyLittleThing вызвала ступор у поклонников бренда.
Новинка PrettyLittleThing вызвала ступор у поклонников бренда.
Новинка PrettyLittleThing вызвала ступор у поклонников бренда.
На новую модель очень коротких шорт, граничащих с трусами, обратила внимание пользовательница с ником @fashi0nkiller. «Я имею в виду, что люблю Pretty Little Thing, но КАКОГО ЧЕРТА С НИМИ?» — написала девушка в Twitter.
Твит неожиданно для ее автора стал вирусным. Фотография
Вскоре девушки выяснили, что
PrettyLittleThing предлагает купить откровенные шорты за 15 фунтов стерлингов (1200 рублей по текущему курсу). В описании на сайте модель предлагают комбинировать с джинсами, с дырками в тех местах, которые прикрывают шорты.
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