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17:47 (мск), источник: Вести Иркутск

Роспотребнадзор: в Иркутской области мяса и молочных продуктов стали есть меньше

За 3 последних года — примерно на 3%.

Источник: Вести Иркутск

А яйца и овощи сейчас, наоборот, пользуются большим спросом на столах жителей Иркутской области. Ведомство сообщает, что количество сахара, картофеля, хлеба и растительного масла в рационе уже выше рекомендованной нормы. Хлеба едят на 10 килограммов больше. Из этих данных специалисты сделали вывод, что у жителей нашего региона несбалансированный режим питания. Это может быть причиной многих заболеваний.

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