Роспотребнадзор: в Иркутской области мяса и молочных продуктов стали есть меньше

А яйца и овощи сейчас, наоборот, пользуются большим спросом на столах жителей Иркутской области. Ведомство сообщает, что количество сахара, картофеля, хлеба и растительного масла в рационе уже выше рекомендованной нормы. Хлеба едят на 10 килограммов больше. Из этих данных специалисты сделали вывод, что у жителей нашего региона несбалансированный режим питания. Это может быть причиной многих заболеваний.