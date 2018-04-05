Россиянин занялся майнингом и спалил квартиру

Об этом сообщает РИА Томск со ссылкой на специальное управление федеральной противопожарной службы № 8 МЧС России в Северске.

Хозяева квартиры покинули ее до приезда пожарных, соседи по дому были эвакуированы сотрудниками МЧС. «Очаг пожара находился на подоконнике, где в ходе проверки инспектором отдела федерального госпожнадзора были обнаружены обгоревшие остатки так называемой фермы для майнинга, применяющейся для добычи криптовалюты (например, биткоина). Подобная ферма была установлена также и в другой комнате», — приводит агентство цитату представителей МЧС.

В результате пожара выгорели одна из комнат и лоджия четырехкомнатной квартиры. Полностью уничтожена огнем одна из майнинговых ферм. Причина возгорания устанавливается.

Майнинг — способ добычи криптовалюты с помощью вычислительных мощностей, в комплекс устройств входят видеокарты. Такой способ значительно увеличивает нагрузку на сеть, кроме того, в помещении сильно нагревается воздух.