В Татарстане в пятницу будет туман и до +8
В Татарстан пришла весна. Однако, синоптики предупреждают: ночью и утром 6 апреля местами на территории республики ожидается туман.
В Татарстан пришла весна. Однако, синоптики предупреждают: ночью и утром 6 апреля местами на территории республики ожидается туман.
В целом 6 апреля будет переменная облачность, без осадков. Ночью от -2 до -7. Днем же потеплеет до +3 +8˚. Ночью и утром на дорогах местами гололедица. В Казани будет +6 +8.
7 апреля будет еще теплее. Ночью без осадков. Утром и днем в большинстве районов дождь и мокрый снег. Ночью от -3 до +2, в восточных районах при прояснениях до -8. Днем будет +1 +6, а на западе до +9. Ночью и утром на дорогах местами гололедица.
Такая же погода будет и в воскресенье, 8 апреля. Ночью утром в большинстве районов, днем местами пройдет дождь и мокрый снег. Ночью от -3 до +2. Днем же потеплеет до +4 +9. Ночью и утром на дорогах местами гололедица.
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