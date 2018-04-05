В Татарстане в пятницу будет туман и до +8

Источник: Комсомольская правда

В целом 6 апреля будет переменная облачность, без осадков. Ночью от -2 до -7. Днем же потеплеет до +3 +8˚. Ночью и утром на дорогах местами гололедица. В Казани будет +6 +8.

7 апреля будет еще теплее. Ночью без осадков. Утром и днем в большинстве районов дождь и мокрый снег. Ночью от -3 до +2, в восточных районах при прояснениях до -8. Днем будет +1 +6, а на западе до +9. Ночью и утром на дорогах местами гололедица.