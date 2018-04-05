В Санкт-Петербурге создадут реестр больных сахарным диабетом

5 апреля в Законодательном собрании Санкт-Петербурга был одобрен проект о создании реестра больных сахарным диабетом. Инициатива предусматривает создание не только регионального реестра больных, но и резерва лекарственных препаратов.

Так, в городе появится свой региональный реестр больных сахарным диабетом и резерв лекарств, которые жизненно необходимы больным. Также проект разграничивает полномочия законодательной и исполнительной властей города в сфере оказания помощи и лекарственного обеспечения больных диабетом.