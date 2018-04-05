В Санкт-Петербурге создадут реестр больных сахарным диабетом
А число жителей города увеличилось на 75 тысяч человек.
А число жителей города увеличилось на 75 тысяч человек.
5 апреля в Законодательном собрании
Так, в городе появится свой региональный реестр больных сахарным диабетом и резерв лекарств, которые жизненно необходимы больным. Также проект разграничивает полномочия законодательной и исполнительной властей города в сфере оказания помощи и лекарственного обеспечения больных диабетом.
На заседании в Законодательном собрании также выступила
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