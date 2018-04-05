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16:58 (мск), источник: Комсомольская правда

В Санкт-Петербурге создадут реестр больных сахарным диабетом

А число жителей города увеличилось на 75 тысяч человек.

5 апреля в Законодательном собрании Санкт-Петербурга был одобрен проект о создании реестра больных сахарным диабетом. Инициатива предусматривает создание не только регионального реестра больных, но и резерва лекарственных препаратов.

Так, в городе появится свой региональный реестр больных сахарным диабетом и резерв лекарств, которые жизненно необходимы больным. Также проект разграничивает полномочия законодательной и исполнительной властей города в сфере оказания помощи и лекарственного обеспечения больных диабетом.

На заседании в Законодательном собрании также выступила вице-губернатор Петербурга Анна Митянина. Городу есть чем гордится: за прошедший год жителей Санкт-Петербурга стало на 75 тысяч человек больше. По словам Митяниной, самые главные задачи здравоохранения на данный момент: снижение смертности от онкологических заболеваний и централизованная система диагностики заболеваний.

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