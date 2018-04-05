Для одного из районов Волгоградской области разработают экологическую программу
Вопросы
Вопросы
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в
Отдельным блоком рассматривались экологические проблемы. Было отмечено, что работа в этом направлении уже начата, решаются задачи по снижению техногенного воздействия на окружающую среду промышленных предприятий, идет ликвидация
Отметим, на совещании было принято решение о создании отдельной экологической программы, которую разработают вместе жители района и ученые.
Добавим, в настоящее время на этой территории реализуется 14 инвестпроектов. В 2017 году доходы консолидированного бюджета Светлоярского района составили 774,1 миллиона рублей.
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