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17:24 (мск), источник: Комсомольская правда

Охранники Литейного моста напали на журналистов «Вестей»

Сотрудники охраны отказались предъявить удостоверение, а позже ударили корреспондента и попытались разбить камеру.

Источник: Комсомольская правда

Инцидент произошел 4 апреля, когда съемочная группа «Вестей» ГТРК снимала репортаж о тестовой разводке Литейного моста. Журналисты решили подойти поближе к переправе, но в этот момент путь им перегородили охранники. После перепалки, корреспондента «Вестей» Артема Потара ударили по лицу и разбили дорогое оборудование.

Руководство ГТРК «Санкт-Петербург» обратилось в прокуратуру после того, как на журналиста программы «Вести» напали охранники Литейного моста. Об этом сообщает начальник информационной службы телестудии Елена Егорова. По ее словам, недовольство охраны, скорее всего, было вызвано тем, что журналисты попытались пройти за ограждение. После этого у съемочной группы потребовали некое разрешение на съемку и документы. Когда сами журналисты попросили охранников представиться и показать удостоверение, те разозлились, напали на Потара и попытались разбить камеру.

Советник начальника Росгвардии Александр Хинштейн сообщил, что Росгвардия начала собственную проверку по факту вопиющего случая:

— Росгвардия проведёт проверку охранной структуры, чьи сотрудники напали на журналистов. Эта возмутительная ситуация не должна остаться безнаказанной, как для самих дебоширов, так и для их руководителей, вплоть до изъятия лицензии на осуществление охранной деятельности, — написал Хинштейн в своем твиттере.

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