На «Самара Арене» до сих пор отсутствует газон

«Конкретную дату укладки поля назвать сейчас нельзя. Как только в Самаре установится плюсовая среднесуточная температура, газон сразу же будет уложен», — сообщает портал Чемпионат, ссылаясь на комментарий от департамента информационной политики администрации губернатора Самарской области.