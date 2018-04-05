На «Самара Арене» до сих пор отсутствует газон
Департамент информационной политики не может назвать конкретную дату укладки газона на стадионе.
Департамент информационной политики не может назвать конкретную дату укладки газона на стадионе.
Департамент информационной политики администрации губернатора Самарской области прокомментировал отсутствие газона на стадионе «Самара Арена».
«Конкретную дату укладки поля назвать сейчас нельзя. Как только в Самаре установится плюсовая среднесуточная температура, газон сразу же будет уложен», — сообщает портал Чемпионат, ссылаясь на комментарий от департамента информационной политики администрации губернатора Самарской области.
Напомним, матчи в Самаре пройдут 17, 21, 25, 28 июня, 2 и 7 июля.
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