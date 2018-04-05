Президент РМ вручил ключи от нового дома семье Захария из села Рышкова
Об этом Президент Республики Молдова Игорь Додон написал на своей странице в соцсетях.
Об этом Президент Республики Молдова Игорь Додон написал на своей странице в соцсетях.
«Как я обещал ранее, сегодня, в канун Светлого Воскресения Христова, я вручил ключи от нового дома семье Захария из села Рышкова Криулянского района. Дом приобретен при поддержке Благотворительного фонда «Din Suflet».
Начиная с сегодняшнего дня, девять детей этой семьи, которые, к большому сожалению, не так давно остались без мамы, скоропостижно скончавшейся от неизлечимой болезни, будут жить в просторном доме со всем необходимым для достойной жизни. Дом находится в селе Круглик недалеко от их родного села, — написал Президент.
Также Игорь Додон сделал сюрприз 13-летнему сыну семьи Захария — Габриэлю, который увлекается игрой на гитаре, Президент подарил ему свою личную гитару, на которой играл в студенческие годы.
Среди подарков для большой и дружной семьи были также кулич и продукты, необходимые для праздничного стола.
«Добрые дела продолжаются!», — подытожил Президент.
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