Президент РМ вручил ключи от нового дома семье Захария из села Рышкова

Источник: Actualitati.md

«Как я обещал ранее, сегодня, в канун Светлого Воскресения Христова, я вручил ключи от нового дома семье Захария из села Рышкова Криулянского района. Дом приобретен при поддержке Благотворительного фонда «Din Suflet».

Начиная с сегодняшнего дня, девять детей этой семьи, которые, к большому сожалению, не так давно остались без мамы, скоропостижно скончавшейся от неизлечимой болезни, будут жить в просторном доме со всем необходимым для достойной жизни. Дом находится в селе Круглик недалеко от их родного села, — написал Президент.

Также Игорь Додон сделал сюрприз 13-летнему сыну семьи Захария — Габриэлю, который увлекается игрой на гитаре, Президент подарил ему свою личную гитару, на которой играл в студенческие годы.

Среди подарков для большой и дружной семьи были также кулич и продукты, необходимые для праздничного стола.