Бездорожье в Бахчисарае станет дорогой
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр — РИА Новости Крым. Прокуратура Бахчисарайского района обязала местную администрацию отремонтировать дорогу на улице Кооперативной. Об этом сообщает
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр — РИА Новости Крым. Прокуратура Бахчисарайского района обязала местную администрацию отремонтировать дорогу на улице Кооперативной. Об этом сообщает
По информации местных жителей, дорожное полотно находится в полуразрушенном состоянии уже несколько месяцев.
«Установлено, что дорожное покрытие по улице Кооперативной находится в крайне неудовлетворительном состоянии, изрыто выбоинами, ширина которых достигает метра, а длина — полуметра. Кроме того, не соответствует требованиям состояние
Ввиду выявленных нарушений районный прокурор направил исковое заявление в суд о понуждении администрации города Бахчисарая произвести ремонт дорожного покрытия и привести технические средства организации дорожного движения в соответствие с требованиями ГОСТа.
«Бахчисарайский районный суд исковые требования прокурора удовлетворил, обязав орган местного самоуправления произвести необходимые работы. Во исполнение решения суда по иску прокурора в апреле начат ремонт дороги по улице Кооперативной», — подытожили в надзорном ведомстве.
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