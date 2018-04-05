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18:22 (мск), источник: РИА Крым

Бездорожье в Бахчисарае станет дорогой

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр — РИА Новости Крым. Прокуратура Бахчисарайского района обязала местную администрацию отремонтировать дорогу на улице Кооперативной. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Источник: РИА "Новости"

По информации местных жителей, дорожное полотно находится в полуразрушенном состоянии уже несколько месяцев.

«Установлено, что дорожное покрытие по улице Кооперативной находится в крайне неудовлетворительном состоянии, изрыто выбоинами, ширина которых достигает метра, а длина — полуметра. Кроме того, не соответствует требованиям состояние улично-дорожной сети в частности, отсутствуют дорожные знаки “Пешеходный переход” и горизонтальная дорожная разметка», — сообщается на сайте прокуратуры.

Ввиду выявленных нарушений районный прокурор направил исковое заявление в суд о понуждении администрации города Бахчисарая произвести ремонт дорожного покрытия и привести технические средства организации дорожного движения в соответствие с требованиями ГОСТа.

«Бахчисарайский районный суд исковые требования прокурора удовлетворил, обязав орган местного самоуправления произвести необходимые работы. Во исполнение решения суда по иску прокурора в апреле начат ремонт дороги по улице Кооперативной», — подытожили в надзорном ведомстве.

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