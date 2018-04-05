«Поезд Победы» проедет по Крыму с 8 по 14 апреля

5 апреля. Interfax-Russia. ru — «Поезд Победы» будет останавливаться в населенных пунктах Крыма в день их освобождения от немецко-фашистских захватчиков в 1944 году, патриотическая акция пройдет с 8 по 14 апреля, сообщает министерство внутренней политики, информации и связи республики в четверг.