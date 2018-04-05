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18:21 (мск), источник: Интерфакс

«Поезд Победы» проедет по Крыму с 8 по 14 апреля

5 апреля. Interfax-Russia.ru — «Поезд Победы» будет останавливаться в населенных пунктах Крыма в день их освобождения от немецко-фашистских захватчиков в 1944 году, патриотическая акция пройдет с 8 по 14 апреля, сообщает министерство внутренней политики, информации и связи республики в четверг.

«К перронам железнодорожных вокзалов прибудет настоящий паровоз “Поезда Победы”. Его состав укомплектован платформой, на которой размещены образцы артиллерийского и стрелкового оружия времен войны, а также крытым вагоном-теплушкой. В теплушке оборудован передвижной музей, экспонаты которого представляют основные события Великой Отечественной Войны», — говорится в пресс-релизе.

Поезд проследует через Армянск, Красноперекопск, Джанкой, Красногвардейское, Нижнегорский, Советский, Кировское, Керчь, Ленино, Феодосию, Симферополь, Гвардейское, Саки, Евпаторию и Бахчисарай.

На железнодорожных станциях запланированы торжественные собрания и театрализованные представления, посвященные 73-й годовщине освобождения городов и районов Крыма от фашистов.

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