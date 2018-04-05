«Поезд Победы» проедет по Крыму с 8 по 14 апреля
5 апреля.
5 апреля.
«К перронам железнодорожных вокзалов прибудет настоящий паровоз “Поезда Победы”. Его состав укомплектован платформой, на которой размещены образцы артиллерийского и стрелкового оружия времен войны, а также крытым
Поезд проследует через Армянск, Красноперекопск, Джанкой, Красногвардейское, Нижнегорский, Советский, Кировское, Керчь, Ленино, Феодосию, Симферополь, Гвардейское, Саки, Евпаторию и Бахчисарай.
На железнодорожных станциях запланированы торжественные собрания и театрализованные представления, посвященные 73-й годовщине освобождения городов и районов Крыма от фашистов.
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