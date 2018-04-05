Тематические мероприятия будут организованы в день празднования Пасхи на 13 площадках Нижнего Новгорода

Источник: РИА "Новости"

Главным городским событием, уточняют в мэрии, станет Пасхальный хоровой собор. По благословению митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия мероприятие начнется 13 апреля в 15:00 в кафедральном храме Александра Невского. В рамках собора выступят девять лучших церковных хоров Нижегородской епархии и хоровых коллективов города.

Специальные гости праздника — камерный хор Московской консерватории и Преображенский хор храма Христа Спасителя.

В преддверии праздника, 6 апреля, на территории архитектурно-этнографического музея-заповедника «Щелоковский хутор» пройдут мастер-классы по пасхальной и весенней тематике с разучиванием весенних закличек.

Спектакли по произведениям А. С. Пушкина «Маленькие трагедии» и сказку для детей «Как Настенька чуть кикиморой не стала» можно будет увидеть 8 апреля на сцене театра музыкально-пластической драмы «Преображение».

Тогда же в литературно-мемориальном музее Н. А. Добролюбова начнутся дни особого гостеприимства «Пасхальный визит в дом Добролюбовых», в рамках которых нижегородцы смогут не только познакомиться с обустройством и бытом городского дома середины XIX века и жизнью семьи Добролюбовых, но и услышать рассказ о многовековых традициях.