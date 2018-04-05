Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Конец делу Скрипаля: Лондон может предложить РФ выход - экс-посол
Назван лучший автомобиль в мире
5-летний сын Рудковской и Плющенко отрицает, что родители бьют его
Новый поворот в судьбе девушки, которой ревнивый муж отрубил руки
«Женщина-вамп»: Алсу удивила ярким макияжем
Безопасен ли «горящий шоколад»Роспотребнадзор скоро об этом расскажет. А пока пользователи Сети поджигают плитки шоколада и выкладывают видео
СМИ: Збруев бросил ослепшую бывшую жену в доме инвалидов
Жириновский высказался об отставке Амана Тулеева
На чем ездит по Москве глава ГИБДД
Огромный внедорожник Kia: новые подробности
Авто насмерть сбило парочку во время полового акта - СМИ
Снято видео залпа мощнейшей системы артиллерии РФ
Джинсы-стринги вызвали недоумение в Сети
Королева Испании устроила публичный скандал со свекровью (видео)
Пациента московской больницы подозревают в убийстве соседа по палате
Австралиец отпраздновал 104-летие и захотел умереть
Глава Евросовета на русском языке обратился к россиянам
Путин начал кадровую перестановку в МИД РФ
Фоторепортажи
10В Лос-Анджелесе открылся Музей селфи
8Российская техника на выставке «ArmHiTec-2018»
18:59 (мск), источник: НТА-Приволжье

Тематические мероприятия будут организованы в день празднования Пасхи на 13 площадках Нижнего Новгорода

Как сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода, в пасхальную неделю для нижегородцев будут организованы мастер-классы, спектакли, выставки, фестивали, игры и экскурсии, которые пройдут на 13 площадках.

Источник: РИА "Новости"

Главным городским событием, уточняют в мэрии, станет Пасхальный хоровой собор. По благословению митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия мероприятие начнется 13 апреля в 15:00 в кафедральном храме Александра Невского. В рамках собора выступят девять лучших церковных хоров Нижегородской епархии и хоровых коллективов города.

Специальные гости праздника — камерный хор Московской консерватории и Преображенский хор храма Христа Спасителя.

В преддверии праздника, 6 апреля, на территории архитектурно-этнографического музея-заповедника «Щелоковский хутор» пройдут мастер-классы по пасхальной и весенней тематике с разучиванием весенних закличек.

Спектакли по произведениям А. С. Пушкина «Маленькие трагедии» и сказку для детей «Как Настенька чуть кикиморой не стала» можно будет увидеть 8 апреля на сцене театра музыкально-пластической драмы «Преображение».

Тогда же в литературно-мемориальном музее Н. А. Добролюбова начнутся дни особого гостеприимства «Пасхальный визит в дом Добролюбовых», в рамках которых нижегородцы смогут не только познакомиться с обустройством и бытом городского дома середины XIX века и жизнью семьи Добролюбовых, но и услышать рассказ о многовековых традициях.

Согласно предоставленной информации, в центре культуры и досуга «Молодежный» в праздничные дни откроется IV областной открытый пасхальный фестиваль профессиональных музыкантов и творческих коллективов, будут организованы мастер-классы, интерактивные игровые программы, тематические экскурсии и выставки.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Юлия Скрипаль выступила с первым заявлением после отравления
«Бог куличей не примет»: чего лучше не делать в Чистый четверг
Британка показала, как выглядит «худший салат в мире» (фото)
Путин заявил о «картелизации» российской экономики
В России появится новая мера пресечения
Экс-глава Генштаба ВМФ ответил на критику «Адмирала Кузнецова»
WWF показал фейковые фото идеальных мест
Спорт
Лучшие игроки Лиги Европы собраны в ЦСКА и «Арсенале» Лучшими игроками армейцев названы голкипер Игорь Акинфеев, полузащитники Алан Дзагоев и Александр Головин
Авто
Новые идеи ГИБДД: к чему надо готовиться водителям Ежегодно российские дороги уносят 20 тысяч жизней. К 2030 году смертность должна стать нулевой. Такой ориентир власти поставили ГИБДД
Hi-Tech
Российские ученые разработали новую технологию утилизации мусора Ученые разработали технологию термической утилизации промышленных и бытовых отходов.
Кино
Грозная Ходченкова и Петров на самокате: фото со съемок «Героя» Смотрите фоторепортаж со съемочной площадки новой остросюжетной шпионской картины с участием звезд российского кино
Недвижимость
Готова ли Россия к ЧМ-2018: Калининград и Екатеринбург
Налоги на гаражи и бани в России начислят автоматически
В Калининграде мост «украсили» пластиковыми цветочными горшками
Россиянам запретят тратить на ЖКХ больше 15 процентов доходов
Леди
Бизнес-идеи российских звезд, которые нас удивили Популярность не вечна, и пока есть возможность, заработанное нужно куда-то вложить. Некоторые бизнес-идеи нас очень удивили!
Дети
Дженнифер Лопез беременна третьим ребенком Папарацци «застукали» певицу и ее бойфренда в медицинском центре.
Все о ремонте
Как выбрать сантехнику для маленькой ванной комнаты?
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Как оформить кухню-гостиную в хрущевке: 5 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь