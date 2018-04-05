Тематические мероприятия будут организованы в день празднования Пасхи на 13 площадках Нижнего Новгорода
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Главным городским событием, уточняют в мэрии, станет Пасхальный хоровой собор. По благословению митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия мероприятие начнется 13 апреля в 15:00 в кафедральном храме Александра Невского. В рамках собора выступят девять лучших церковных хоров Нижегородской епархии и хоровых коллективов города.
Специальные гости праздника — камерный хор Московской консерватории и Преображенский хор храма Христа Спасителя.
В преддверии праздника, 6 апреля, на территории
Спектакли по произведениям А. С. Пушкина «Маленькие трагедии» и сказку для детей «Как Настенька чуть кикиморой не стала» можно будет увидеть 8 апреля на сцене театра
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Согласно предоставленной информации, в центре культуры и досуга «Молодежный» в праздничные дни откроется IV областной открытый пасхальный фестиваль профессиональных музыкантов и творческих коллективов, будут организованы
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