ТРЦ «Седьмое небо» закроют в дни матчей ЧМ-2018
Закрытие торгового центра связано с требованием FIFA.
Закрытие торгового центра связано с требованием FIFA.
Работа торгового центра «Седьмое небо» в Нижнем Новгороде будет приостановлена в дни проведения матчей ЧМ-2018. Об этом корреспонденту Newsroom24 сообщили в
«Торговый центр не будет работать вечером накануне игры, но откроется на следующий день после матча», — пояснил руководитель
Таким образом, ТРЦ «Седьмое небо» будет закрыт для посетителей 18 июня, 21 июня, 24 июня, 27 июня, 1 июля и 6 июля.
По словам Журавлева, закрытие торгцентра на время проведения матчей мундиаля является требованием FIFA.
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