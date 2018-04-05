ТРЦ «Седьмое небо» закроют в дни матчей ЧМ-2018

Работа торгового центра «Седьмое небо» в Нижнем Новгороде будет приостановлена в дни проведения матчей ЧМ-2018. Об этом корреспонденту Newsroom24 сообщили в пресс-службе ГК «Столица Нижний».

«Торговый центр не будет работать вечером накануне игры, но откроется на следующий день после матча», — пояснил руководитель пресс-службы «Столица Нижний» Андрей Журавлев.

Таким образом, ТРЦ «Седьмое небо» будет закрыт для посетителей 18 июня, 21 июня, 24 июня, 27 июня, 1 июля и 6 июля.