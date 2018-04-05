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18:20 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

Два человека скончались от гриппа в Северной столице

Прививку от гриппа в нынешнем сезоне в Петербурге сделали более 2,5 млн человек.

Эпидемия гриппа унесла жизни двух человек в Петербурге. Вместе с тем, вице-губернатор города Анна Митянина считает, что этот показатель свидетельствует об эффективности прививочной кампании, сообщает ТАСС.

«Всего два летальных случая — очень весомый аргумент, чтобы прививаться», — выразила свое мнение Митянина на заседании профильной комиссии Законодательного собрания Петербурга, на котором депутаты обсуждали эффективность прививочной кампании в связи с эпидемией и вопросом продления школьных каникул.

В нынешнем сезоне прививку от гриппа поставили почти половина жителей города.

Напомним, что из-за превышения эпидемического порога заболеваемости гриппом и ОРВИ ученикам начальных классов петербургских школ продлили каникулы до 6 апреля.

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