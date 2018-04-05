Два человека скончались от гриппа в Северной столице
Прививку от гриппа в нынешнем сезоне в Петербурге сделали более 2,5 млн человек.
Прививку от гриппа в нынешнем сезоне в Петербурге сделали более 2,5 млн человек.
Эпидемия гриппа унесла жизни двух человек в Петербурге. Вместе с тем,
«Всего два летальных случая — очень весомый аргумент, чтобы прививаться», — выразила свое мнение Митянина на заседании профильной комиссии Законодательного собрания Петербурга, на котором депутаты обсуждали эффективность прививочной кампании в связи с эпидемией и вопросом продления школьных каникул.
В нынешнем сезоне прививку от гриппа поставили почти половина жителей города.
Напомним, что
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