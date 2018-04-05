Союзу писателей Узбекистана выделят машины и квартиры
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление «О мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности Союза писателей Узбекистана».
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление «О мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности Союза писателей Узбекистана».
ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление «О мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности Союза писателей Узбекистана», согласно которому литераторы рассчитывать на различные льготы и преференции.
Жокаргы Кенесу Республики Каракалпакстан и хокимиятам областей глава государства поручил разработать и внести в Кабинет Министров конкретные планы по выделению в 2018—2021 годах проживающим в регионах и нуждающимся в жилье членам союза, активно занимающимся творчеством, жилья по льготным ипотечным кредитам. Строительство для членов союза домов из 110 квартир на основе льготных ипотечных кредитов началось в Ташкенте в соответствии с постановлением президента от 23 октября 2017 года.
Министерству здравоохранения Мирзиёев поручил в месячный срок разработать конкретные меры по оказанию качественных и льготных медицинских услуг членам союза писателей, в частности, литераторам, проживающим в регионах.
«Комплексу по вопросам сельского и водного хозяйства, переработки сельскохозяйственной и продовольственной продукции кабинета министров Республики Узбекистан разработать в месячный срок и осуществить конкретный план по обеспечению домов творчества Союза писателей качественной продовольственной продукцией по доступным ценам», — говорится в документе.
Совету министров Каракалпакстана, хокимиятам областей совместно с союзом писателей поручено разработать в месячный срок и реализовать план мер по укреплению
Министерству высшего и среднего специального образования в связи с отсутствием у территориальных отделений Союза писателей соответствующих зданий и залов для проведения своих мероприятий обеспечить безвозмездное использование помещений, принадлежащих университетам и другим вузам на местах.
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