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18:38 (мск), источник: Вести - Калининград

В Калининградской области начали применять телемедицину в радиологии

Теперь получить расшифровку и описание снимка с томографов сотрудники медучреждений могут на месте.

Для этого с помощью специальной программы они отправляют данные своим коллегам в крупные областные больницы и клиники, специалисты которых и выдают заключение.

Внедрение этой системы значительно упростило работу медикам. Сейчас все аппараты МРТ и компьютерной томографии в Калининградской области, за исключением Пионерского, подключены к общей системе. Работают они в ежедневном режиме. В дальнейшем планируется присоединить к этой системе аппараты рентгена и флюорографии.

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