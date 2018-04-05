В Калининградской области начали применять телемедицину в радиологии
Теперь получить расшифровку и описание снимка с томографов сотрудники медучреждений могут на месте.
Теперь получить расшифровку и описание снимка с томографов сотрудники медучреждений могут на месте.
Для этого с помощью специальной программы они отправляют данные своим коллегам в крупные областные больницы и клиники, специалисты которых и выдают заключение.
Внедрение этой системы значительно упростило работу медикам. Сейчас все аппараты МРТ и компьютерной томографии в Калининградской области, за исключением Пионерского, подключены к общей системе. Работают они в ежедневном режиме. В дальнейшем планируется присоединить к этой системе аппараты рентгена и флюорографии.
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