В Узбекистане сократили число тестов при поступлении в вузы
Теперь вместо экзаменов по трем предметам абитуриенты будут сдавать 30 тестов по каждому направлению или 90 тестовых вопросов.
Теперь вместо экзаменов по трем предметам абитуриенты будут сдавать 30 тестов по каждому направлению или 90 тестовых вопросов.
ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. В Узбекистане серьезно сократили общее число тестовых заданий, которые необходимо сдать при поступлении в высшие учебные заведения, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Долгое время в стране действовала практика, при которой абитуриенты сдают тестовые экзамены по трем предметам. По каждому их них приходится отвечать на 36 вопросов, или всего на 108.
Как сообщили корреспонденту Sputnik в Государственном центре тестирования (ГЦТ), теперь абитуриенты будут сдавать только 30 тестов по каждому направлению или всего 90 тестовых вопросов.
«Для выполнения 30 тестовых заданий абитуриентам предоставят 1 час, соответственно для 60 тестов — 2 часа, 90 тестов — 3 часа. Сам лист ответов получил новый дизайн, но абитуриентам, как и раньше, необходимо будет закрашивать кружки с правильными ответами. Сокращение числа тестов вписывается в общемировые тенденции, в зарубежных вузах используют от 25 до 40 вопросов», — отметил Sputnik представитель центра.
Те, кто будет недоволен полученным результатом, вправе оспорить итоги тестового экзамена в течении 10 календарных дней с 20 по 30 августа. Апелляции от абитуриентов будут приниматься в региональных отделах ГЦТ. Еще одно интересное нововведение — добавление к листу ответов специального акта об
отстранении с тестовых испытаний. Ранее были нередки случаи, когда на абитуриента, пойманного со шпаргалкой или сотовым телефонов, заводился отдельный акт, который впоследствии неким образом растворялся, а лист ответов нарушителя благополучно отправлялся для проверки в ГЦТ.
Теперь такие акты неотделимы от листов ответов и при выявлении нарушения они будут заполняться наблюдателями, тем самым пресекая возможность дальнейшего мошенничества. В этом году впервые в истории страны тестовые испытания будут проводиться с 1 по 15 августа, а результаты экзаменов — публиковаться на следующий день после их проведения на официальном
В последние годы в стране отмечается ежегодный прирост числа абитуриентов на 10%. В частности, в 2016 году поступали 663 тысячи человек, в 2017 году — более 729 тысяч абитуриентов. В 2018 году ожидается, что документы для поступления в высшие образовательные учреждения сдадут свыше 810 тысяч абитуриентов.
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