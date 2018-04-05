В Челябинске в пять раз повысили штрафы за костры и мангалы во дворах
Нарушители будут выплачивать до 20 тысяч рублей.
Нарушители будут выплачивать до 20 тысяч рублей.
Челябинские депутаты ввели новые штрафы за нарушение правил благоустройства. Минимальная сумма увеличилась в пять раз по сравнению с прошлым годом.
Теперь физлиц за сжигание во дворах листвы, организации костров, приготовление шашлыков будут штрафовать на 5 тысяч рублей, юридических — на 10, должностных — на 20. Также оштрафовать могут за торговлю в незаконных местах, после которой появляется грязь и мусор.
— Законодательная инициатива депутатов госдумы в первую очередь направлена на поддержание порядка и чистоты на улицах и во дворах. Увеличение суммы штрафа будет служить мотивацией для граждан, — отметили в управлении по обеспечению БЖД Челябинска.
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