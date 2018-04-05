В Челябинске в пять раз повысили штрафы за костры и мангалы во дворах

Источник: Reuters

Челябинские депутаты ввели новые штрафы за нарушение правил благоустройства. Минимальная сумма увеличилась в пять раз по сравнению с прошлым годом.

Теперь физлиц за сжигание во дворах листвы, организации костров, приготовление шашлыков будут штрафовать на 5 тысяч рублей, юридических — на 10, должностных — на 20. Также оштрафовать могут за торговлю в незаконных местах, после которой появляется грязь и мусор.