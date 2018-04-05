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18:38 (мск), источник: Комсомольская правда

В Челябинске в пять раз повысили штрафы за костры и мангалы во дворах

Нарушители будут выплачивать до 20 тысяч рублей.

Источник: Reuters

Челябинские депутаты ввели новые штрафы за нарушение правил благоустройства. Минимальная сумма увеличилась в пять раз по сравнению с прошлым годом.

Теперь физлиц за сжигание во дворах листвы, организации костров, приготовление шашлыков будут штрафовать на 5 тысяч рублей, юридических — на 10, должностных — на 20. Также оштрафовать могут за торговлю в незаконных местах, после которой появляется грязь и мусор.

— Законодательная инициатива депутатов госдумы в первую очередь направлена на поддержание порядка и чистоты на улицах и во дворах. Увеличение суммы штрафа будет служить мотивацией для граждан, — отметили в управлении по обеспечению БЖД Челябинска.

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