Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Серьезнее угроз Трампа: Лондон испугался молчания Путина
Что будет, если «закончились права»
5 звездных мам, которые гордятся своей неидеальной фигурой
СМИ: в России планируют ограничить права собственников жилья
Принцы Гарри и Уильям, Марк Цукерберг: как умеют фанатеть звезды
Вайнштейн и героиновая эпидемия в СШАКто и за что получил Пулитцера
El Pais: Действия России встревожили Израиль
Макрона поймали на лжи об ударе по Сирии
Что будет, если «закончились права»
У депутатов появился новый довод против тонировки
Смолов — мимо ЦСКА. Почему КДК так поступил?
«Есть цель дискредитировать Россию». Откровения Виталия Мутко
Принцы Гарри и Уильям, Марк Цукерберг: как умеют фанатеть звезды
Анна Нетребко показала поклонникам старшую сестру
Англичанка отстегнула нос во время прямого эфира на ТВ
5 ошибок мышления, которые отравляют вам жизнь
Государство будет выплачивать страховку только при потере жилья
Известный фигурист решил продать свою квартиру
Фоторепортажи
8В Алжире произошла одна из крупнейших авиакатастроф в истории
10В Лос-Анджелесе открылся Музей селфи
19:55 (мск), источник: Газета.Ру

Почему любой хайп рано или поздно заканчивается

Мода для гопников сходит на нет: Гоша Рубчинский, перенесший на подиумы самые грустные образы 90-х, переживает не самые лучшие времена, а бренд Vetements, выпустивший футболки с логотипом почтовой службы, столкнулся с падением продаж. Означает ли это конец эпохи «ироничной моды» и почему она на самом деле вызывает смех, читайте в материале «Газеты.Ru».

Модная индустрия больше не способна воспринимать коллаборации с фирмой доставки и магазином мебели всерьез. Неделю назад портал Highsnobiety опубликовал массивный текст, в котором все опрошенные эксперты заявили о падении продаж бренда Vetements на рынках Азии, США и Европе. Причина проста и тривиальна — совсем как футболка за $900 — хайп ушел, а потребитель больше не готов тратить деньги на «ироничную моду».

По своей сути, единственный сатирический элемент, который есть в провокационной одежде Vetements, — это ее цена. Когда-то герой модных гопников Гоша Рубчинский прошел на показе бренда в желтой футболке с красной надписью DHL, а на следующий день хайпбисты бросились с кредитными карточками в бутики.

Вдохновленный собственным успехом, Vetements протолкнул новую инициативу — и мир узрел советскую авоську, внутри которой был расположен кожаный кошелек за скромную цену в $1925, или 190 тысяч рублей.

Дизайнер и глава марки Демна Гвасалия имеет грузинское происхождение, дитя пост-советского пространства знал, что предлагает. Модель Granny («Бабушка») привезли в российские бутики, а на сайте реселлера Net-A-Porter ее даже раскупили.

Рассуждая о кончине бренда на Highsnobiety, анонимные представители ритейлеров утверждают, что с коммерческой точки зрения Vetements совершенно мертв и на протяжении двух последних сезонов коллекции почти нетронутыми поступают в аутлеты со скидкой 70%. Всему виной стало то, что одежда уже утратила свою уникальность, а новые предметы представляют собой унылую переработку старых моделей.

Гвасалия ответил на обвинения: он назвал авторов статьи «псевдожурналистами», а также уверил клиентов Vetements в том, что он всегда фокусировался на продукте и своем покупателе. Послание в инстаграме «К огорчению всех ненавистников» он закончил словами: «Мода — это не про хайп или бесполезные сплетни.. мода про одежду. Как и Vetements». Иными словами, компания в своем официальном аккаунте и в интервью ведущим изданиям заявляет, что ее оклеветали и из бизнеса уходить никто не собирается.

4 апреля стало известно, что именной бренд российского дизайнера Гоши Рубчинского перестанет делать сезонные коллекции, но в инстаграм-объявлении пообещали кое-что новое взамен. Модельер на данный момент занят коллаборацией с японским дизайнером Рей Кавакубо для ее бренда Comme Des Garcons 2, да и вряд ли он сможет уйти на пике своей популярности.

Так что, возможно, молодые мальчики с челочками еще не раз пропоют «Гудбай, Америка», а Кайли Дженнер выложит селфи в толстовке Rubchinskiy.

Любимец модников всего мира прославился одеждой, от которой все мечтали избавиться в разгар 90-х: спортивные костюмы, высокие носки, объемные куртки и настолько откровенное пренебрежение всеми представлениями о хорошем вкусе, что это было даже похвально. Похвально не в том смысле, что одежда с логотипом Adidas на мальчиках с выбритыми головами была красивой — она совершенно точно сделалась модной. Сотрудничество Рубчинского и Burberry тоже не блистало королевской роскошью, но этого от бренда, когда-то захваченного футбольными хулиганами, никто и не ждет. Теперь британцы поют гимн толерантности и ЛГБТ-сообществам, а Гоша идет дальше своей дорогой, но пока неясно, какой.

Зато Balenciaga, которым тоже заведует Демна Гвазалия, расцвел как никогда: к популярной модели «уродливых» кроссовок Triple S добавилась самая невероятная коллаборация совместно с маркой обуви заядлых дачников и кошмаром молодежи — Crocs. Вероятно, все помнят разноцветные резиновые тапочки с «дышащими дырками», но что если они будут на платформе? Коллекция Balenciaga весна-лето 2018 дала ответ на этот спорный вопрос, а дизайнер также добавил несколько сотен долларов, чтобы покупатель не только обеднел на 600 фунтов ($850), но и был самым модным во дворе.

Мода серьезно испытывает границы возможного, а хайпбисты только рады — как еще объяснить тот факт, что модели были полностью раскуплены до даты официального запуска модели?

Это не первый раз, когда бренд дает табуированной детали гардероба новую жизнь: огромные сумки из повседневной жизни стали предметами роскоши и новыми мемами. К примеру, прошлогодняя сумка Balensiaga из синей фактурной кожи вызвала невероятное умиление у представителей шведского гипермаркета IKEA, модель Frakta можно было приобрести за символическую сумму в $2000. И, разумеется, нельзя забыть модель, которую любой русский назвал бы «сумкой челночника», только здесь мы имеем дело с кожей вместо пластика и самой абсурдной ценовой политикой — сей парадокс нашего времени продается за $2790 за экземпляр.

 Американские журналисты не нашли свидетельств химатак в Сирии
Найден жуткий компромат на Трампа
МЧС назвало предварительную причину пожара в ТЦ «Зимняя вишня»
Подсчитан средний чек россиянина в магазине
Большинство американцев высказались за новые санкции против РФ
Как телеканал OAN объявил химическую атаку в Сирии «постановкой»
Вице-президент РЖД уволен после проверки Генпрокуратуры
СМИ: Макрон в беседе с журналистами назвал себя «ровней Путину»
Аист каждый год возвращается к подруге, которая не может летать
Спорт
«Ак Барс» нацелился на 4-0. У ЦСКА все плохо И проблемы даже не из-за эпидемии свинки
Авто
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео) «АвтоВАЗ» представил новую модель, которая получила имя Vesta Cross. Это первый в истории российского автопрома внедорожный седан!
Hi-Tech
Аккаунт в крымском мессенджере «Диалог М» взломали за три минуты «Диалог М» был взломан сразу после запуска.
Кино
Лера Кудрявцева устроила сына на НТВ 28-летний Жан признается, что с детства мечтал работать на телевидении
Недвижимость
Выплачивать страховку будут только при полной потере жилья
5 городов, где недвижимость стремительно дорожает
В России хотят ввести ограничение на регистрацию в квартирах и домах
Подвалы жилых домов откроют для прохода бездомных кошек и собак
Леди
Стиль Валерии: от эксцентричности к элегантной женственности Валерия не сразу пришла к образу утонченной блондинки, перед этим было немало экспериментов
Дети
Кристина Орбакайте вступилась за старшего сына Певица считает резкие высказывания Никиты обоснованными.
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь