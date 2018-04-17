Почему любой хайп рано или поздно заканчивается

Модная индустрия больше не способна воспринимать коллаборации с фирмой доставки и магазином мебели всерьез. Неделю назад портал Highsnobiety опубликовал массивный текст, в котором все опрошенные эксперты заявили о падении продаж бренда Vetements на рынках Азии, США и Европе. Причина проста и тривиальна — совсем как футболка за $900 — хайп ушел, а потребитель больше не готов тратить деньги на «ироничную моду».

По своей сути, единственный сатирический элемент, который есть в провокационной одежде Vetements, — это ее цена. Когда-то герой модных гопников Гоша Рубчинский прошел на показе бренда в желтой футболке с красной надписью DHL, а на следующий день хайпбисты бросились с кредитными карточками в бутики.

Вдохновленный собственным успехом, Vetements протолкнул новую инициативу — и мир узрел советскую авоську, внутри которой был расположен кожаный кошелек за скромную цену в $1925, или 190 тысяч рублей.

Дизайнер и глава марки Демна Гвасалия имеет грузинское происхождение, дитя пост-советского пространства знал, что предлагает. Модель Granny («Бабушка») привезли в российские бутики, а на сайте реселлера Net-A-Porter ее даже раскупили.

Рассуждая о кончине бренда на Highsnobiety, анонимные представители ритейлеров утверждают, что с коммерческой точки зрения Vetements совершенно мертв и на протяжении двух последних сезонов коллекции почти нетронутыми поступают в аутлеты со скидкой 70%. Всему виной стало то, что одежда уже утратила свою уникальность, а новые предметы представляют собой унылую переработку старых моделей.

Гвасалия ответил на обвинения: он назвал авторов статьи «псевдожурналистами», а также уверил клиентов Vetements в том, что он всегда фокусировался на продукте и своем покупателе. Послание в инстаграме «К огорчению всех ненавистников» он закончил словами: «Мода — это не про хайп или бесполезные сплетни.. мода про одежду. Как и Vetements». Иными словами, компания в своем официальном аккаунте и в интервью ведущим изданиям заявляет, что ее оклеветали и из бизнеса уходить никто не собирается.

4 апреля стало известно, что именной бренд российского дизайнера Гоши Рубчинского перестанет делать сезонные коллекции, но в инстаграм-объявлении пообещали кое-что новое взамен. Модельер на данный момент занят коллаборацией с японским дизайнером Рей Кавакубо для ее бренда Comme Des Garcons 2, да и вряд ли он сможет уйти на пике своей популярности.

Так что, возможно, молодые мальчики с челочками еще не раз пропоют «Гудбай, Америка», а Кайли Дженнер выложит селфи в толстовке Rubchinskiy.

Любимец модников всего мира прославился одеждой, от которой все мечтали избавиться в разгар 90-х: спортивные костюмы, высокие носки, объемные куртки и настолько откровенное пренебрежение всеми представлениями о хорошем вкусе, что это было даже похвально. Похвально не в том смысле, что одежда с логотипом Adidas на мальчиках с выбритыми головами была красивой — она совершенно точно сделалась модной. Сотрудничество Рубчинского и Burberry тоже не блистало королевской роскошью, но этого от бренда, когда-то захваченного футбольными хулиганами, никто и не ждет. Теперь британцы поют гимн толерантности и ЛГБТ-сообществам, а Гоша идет дальше своей дорогой, но пока неясно, какой.

Зато Balenciaga, которым тоже заведует Демна Гвазалия, расцвел как никогда: к популярной модели «уродливых» кроссовок Triple S добавилась самая невероятная коллаборация совместно с маркой обуви заядлых дачников и кошмаром молодежи — Crocs. Вероятно, все помнят разноцветные резиновые тапочки с «дышащими дырками», но что если они будут на платформе? Коллекция Balenciaga весна-лето 2018 дала ответ на этот спорный вопрос, а дизайнер также добавил несколько сотен долларов, чтобы покупатель не только обеднел на 600 фунтов ($850), но и был самым модным во дворе.

Мода серьезно испытывает границы возможного, а хайпбисты только рады — как еще объяснить тот факт, что модели были полностью раскуплены до даты официального запуска модели?