Джаред Лето путешествует автостопом по Америке
Музыкант уже познакомился с дальнобойщиками и покатался на гоночном автомобиле.
Музыкант уже познакомился с дальнобойщиками и покатался на гоночном автомобиле.
Актер и фронтмен группы 30 Seconds To Mars Джаред Лето решился на отважный эксперимент — он отправился путешествовать автостопом через всю Америку. Эту «акцию» музыкант приурочил к выходу своего нового альбома «America», который группа представит 6 апреля в
Лето в пути уже несколько дней, о своих приключениях он рассказывает в Instagram, а также в эфире местных радиостанций и телеканалов. К примеру, Джареда очень впечатлил «невероятно крутой» дальнобойщик из Милуоки, который рассказал ему много забавных историй из жизни.
Перед финальным рывком на пути в
Кстати путешествие автостопом — не единственная
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