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19:11 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Джаред Лето путешествует автостопом по Америке

Музыкант уже познакомился с дальнобойщиками и покатался на гоночном автомобиле.

Источник: AFP 2018

Актер и фронтмен группы 30 Seconds To Mars Джаред Лето решился на отважный эксперимент — он отправился путешествовать автостопом через всю Америку. Эту «акцию» музыкант приурочил к выходу своего нового альбома «America», который группа представит 6 апреля в Лос-Анджелесе.

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Лето в пути уже несколько дней, о своих приключениях он рассказывает в Instagram, а также в эфире местных радиостанций и телеканалов. К примеру, Джареда очень впечатлил «невероятно крутой» дальнобойщик из Милуоки, который рассказал ему много забавных историй из жизни.

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Перед финальным рывком на пути в Лос-Анджелес, музыкант сделал остановку в Форт-Уэрт в Техасе, где вместе со звездой NASCAR Xfinity Series Тайлером Реддиком прокатился на розовом гоночном автомобиле со скоростью 265 километров в час.

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Кстати путешествие автостопом — не единственная промо-кампания нового альбома 30 Seconds To Mars.

В своем Instagram Лето пообещал поклонникам, что сбреет свою знаменитую бороду, если новая пластинка займет первое место в чартах.
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