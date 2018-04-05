Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Мы только начали»: ответ РФ за Скрипаля взбесил Запад - эксперт
На чем ездит по Москве глава ГИБДД
Сын Елены Ваенги растет ее копией
В России мост за 1 млрд «украсили» пластиковыми горшками
Джинсы-стринги вызвали недоумение в Сети
Тайный визит: лидер КНДР побывал в Китае Лидер КНДР Ким Чен Ын побывал в Китае и провел переговоры с председателем КНР
«Мэй пора уходить»: британцев возмутила ложь Лондона о России
Телеведущего Соловьева вызвали в Совет Федерации
Китайцы начали охоту за «Волгами» ГАЗ-21 (рассказываем — зачем)
Новый большой Hyundai могут назвать «Палисадом»
СМИ: Бородина ударила участницу «Дома-2» за оскорбления
Пьеха о здоровье после больницы: С трудом говорю
Джинсы-стринги вызвали недоумение в Сети
Королева Испании устроила публичный скандал со свекровью (видео)
5 новых фактов о лишнем весе
Макароны назвали диетической едой
В России мост за 1 млрд «украсили» пластиковыми горшками
Плитку в центре Ростова заклеили скотчем (фото)
Фоторепортажи
11Акции в память о погибших в Кемерово
10В Лос-Анджелесе открылся Музей селфи
19:28 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Австралийка в 40 лет стала популярным фитнес-блогером

Мама двух детей решила изменить свою жизнь с помощью Instagram.

Источник: skeeze/CC0

Джоан Питерс из Мельбурна решила бороться с депрессией и лишним весом с помощью Instagram. После рождения двух детей и многих лет без спорта, она осознала, что ее тело больше не привлекательно. Главной причиной борьбы с лишним весом стали проблемы со здоровьем.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Модель с необычной внешностью разбивает стандарты красоты (фото)

Джоан записалась в спортзал, скорректировала питание и завела страничку в Instagram, где могла следить за вдохновляющими аккаунтами и публиковать собственные фото, «не оставляя себе пути назад» и контролируя прогресс.

Спустя почти год упорных тренировок и сбалансированного питания женщина уже могла похвастаться заметным результатом. Теперь она сама стала фитнес-блогером и вдохновляет других на перемены в жизни.

Кстати Джоан не сидит на диетах и не считает калории, она старается выбирать максимально полезную пищу и ест на протяжении восьми часов в сутки (метод интервального голодания).

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Юлия Скрипаль выступила с первым заявлением после отравления
«Бог куличей не примет»: чего лучше не делать в Чистый четверг
Путин заявил о «картелизации» российской экономики
Верховная Рада переименовала украинские ВДВ
Британка показала, как выглядит «худший салат в мире» (фото)
В России появится новая мера пресечения
Путин встретился с новым главой Кемеровской области
Спорт
«Зенит» готов продать Дзюбу за восемь миллионов евро После того, как команду возглавил Роберто Манчини, форвард перестал регулярно выходить в стартовом составе
Авто
Новые идеи ГИБДД: к чему надо готовиться водителям Ежегодно российские дороги уносят 20 тысяч жизней. К 2030 году смертность должна стать нулевой. Такой ориентир власти поставили ГИБДД
Hi-Tech
Российские ученые разработали новую технологию утилизации мусора Ученые разработали технологию термической утилизации промышленных и бытовых отходов.
Кино
Грозная Ходченкова и Петров на самокате: фото со съемок «Героя» Смотрите фоторепортаж со съемочной площадки новой остросюжетной шпионской картины с участием звезд российского кино
Недвижимость
Плитку в центре Ростова заклеили скотчем (фото)
Готова ли Россия к ЧМ-2018: Калининград и Екатеринбург
Налоги на гаражи и бани в России начислят автоматически
В Казани студент задул пожар ртом (видео)
Леди
Бизнес-идеи российских звезд, которые нас удивили Популярность не вечна, и пока есть возможность, заработанное нужно куда-то вложить. Некоторые бизнес-идеи нас очень удивили!
Дети
Дженнифер Лопез беременна третьим ребенком Папарацци «застукали» певицу и ее бойфренда в медицинском центре.
Все о ремонте
Как рационально использовать эркер в интерьере: 7 умных решений 
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Как из типовой двушки сделать удобную трёшку: квартира молодой семьи
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь