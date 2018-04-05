Австралийка в 40 лет стала популярным фитнес-блогером
Мама двух детей решила изменить свою жизнь с помощью Instagram.
Мама двух детей решила изменить свою жизнь с помощью Instagram.
Джоан Питерс из Мельбурна решила бороться с депрессией и лишним весом с помощью Instagram. После рождения двух детей и многих лет без спорта, она осознала, что ее тело больше не привлекательно. Главной причиной борьбы с лишним весом стали проблемы со здоровьем.
Джоан записалась в спортзал, скорректировала питание и завела страничку в Instagram, где могла следить за вдохновляющими аккаунтами и публиковать собственные фото, «не оставляя себе пути назад» и контролируя прогресс.
Спустя почти год упорных тренировок и сбалансированного питания женщина уже могла похвастаться заметным результатом. Теперь она сама стала
Кстати Джоан не сидит на диетах и не считает калории, она старается выбирать максимально полезную пищу и ест на протяжении восьми часов в сутки (метод интервального голодания).
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