Работа мечты. Как есть чипсы и получать за это $25,000

Источник: go_see/СС0

Американская компания по производству чипсов Doritos открыла новую вакансию в Великобритании. Там требуется Doritos Superfan.

Вакансия предполагает посещение завода по производству начос, дегустация новых вкусов, посещение собраний компании и внесение своих предложений по производству и продвижению Doritos, а также командировки в качестве амбассадора бренда.

Однако далеко не каждый сможет претендовать на такую заманчивую должность.

Как говорится в официальном обращении, кандидаты должны иметь минимум двухгодичный стаж поедания кукурузных чипсов, сильные чипсово-аналитические способности и способность есть в любых ситуациях.