Работа мечты. Как есть чипсы и получать за это $25,000
В Великобритании открылась необычная вакансия.
В Великобритании открылась необычная вакансия.
Американская компания по производству чипсов Doritos открыла новую вакансию в Великобритании. Там требуется Doritos Superfan.
Вакансия предполагает посещение завода по производству начос, дегустация новых вкусов, посещение собраний компании и внесение своих предложений по производству и продвижению Doritos, а также командировки в качестве амбассадора бренда.
Однако далеко не каждый сможет претендовать на такую заманчивую должность.
Лучшие претенденты пройдут собеседование со знаменитым комиком Кэтрин Райан. А
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